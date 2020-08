Frau Gmelin, wie hat sich die Arbeit in den vergangenen Jahren, seit Sie im Rathaus sind, verändert?

Ich bin seit knapp 28 Jahren im Rathaus Lauchringen im Dienst. Natürlich hat sich da einiges verändert. Zu Beginn haben wir in der Tat noch größtenteils mit Schreibmaschine geschrieben. Dies hat sich natürlich in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Auch die Behördenarbeit hat sich dem Wandel der Zeit und der Digitalisierung angepasst.

Wie macht sich die Digitalisierung bemerkbar?

Wir haben natürlich nahezu für alle Bereiche eigene und ganz spezifische Computerprogramme und -systeme, von denen man dann jedoch leider auch abhängig ist. Dies macht vieles einfacher, schneller und effizienter. Doch wenn dann das System ausfällt, ist man, im Gegensatz zu früher, machtlos. Man muss den Bürger unverrichteter Dinge wieder fortschicken und hoffen, dass das System bald wieder funktioniert. Das ist in dem Moment dann natürlich sehr unangenehm, und frustrierend. Umso mehr freut man sich dann, wenn alles wieder reibungslos funktioniert.

Wie hat sich der Aufwand verändert?

Oft sind Effizienz und Verschlankung ein Thema. Wofür man früher viel mehr Zeit brauchte, kann heute unter Zuhilfenahme von EDV-Ausstattung, Computerprogrammen und Digitalisierung viel schneller erledigt werden. Leider ist dabei auch der persönliche Bezug zu den Menschen in vielen Bereichen auf der Strecke geblieben. Wo früher die Einwohner zu uns ins Rathaus kamen, werden heute digitale Anträge eingereicht. Die Bürger, wie auch die Mitarbeiter im Rathaus, sind viel anonymer geworden. Aber viele sind noch sehr dankbar für den persönlichen Kontakt. Es kommen auch noch einige Bürger, die ohne konkreten Anlass bei uns reinschauen und einfach „hallo“ sagen wollen. Das freut uns immer sehr.

Unser Redakteur Michael Neubert hat mit Michaela Gmelin, die unter anderem Aufgaben des Ordnungsamts im Lauchringer Rathaus erledigt, gesprochen. | Bild: Neubert, Michael

Kommen wir zu Corona: Wie haben Sie den Lockdown erlebt?

2020 ist für mich ein Jahr, in dem man coronabedingt von vielen Menschen ganz neue Seiten kennengelernt hat. Vielfach war ich überrascht, wie Menschen auf diese Situation und die damit einhergehenden Anforderungen reagieren. Corona ist eine Belastungsprobe, und gerade in dieser Hinsicht wurden sicherlich viele Bekanntschaften und Freundschaften auf die Probe gestellt. Die Pandemie wird, so denke ich, vieles ändern, und ich hoffe, dass sich der Blick auf das Wichtige und Wesentliche durchsetzt.

Im Ordnungsamt beschäftigen Sie sich verstärkt mit dem Thema. Was genau sind Ihre Aufgaben im Hinblick auf Corona?

Bis Jahresanfang hat mich der Bereich des Ordnungsamtes nur untergeordnet beschäftigt. Doch damit war dann ab März abrupt Schluss. Von nahezu einem Tag auf den anderen ist das Ordnungsamt zu einem mehr als Ganztagsjob geworden. Meine Aufgabe ist es, die sich immer wieder ändernde Verordnungslage zu kommunizieren und zu kontrollieren. Dies stößt leider nicht immer auf Verständnis und Gegenliebe, und oft habe ich damit zu kämpfen, dass man die Behörde als „Gegner“ wahrnimmt. Oft ist einfach Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Maßnahmen und Vorgaben einen Sinn haben und wir als Amt dafür da sind, dass die Verordnung, zum Schutz aller, bestimmungsgemäß umgesetzt wird.

Halten sich die Menschen, Geschäftsinhaber und Gastronomen dran?

Zum allergrößten Teil halten sich die Menschen an die Vorgaben der Verordnung. Auch die Betriebe und Gastronomen haben sich große Mühe gegeben, die Hygienemaßnahmen umzusetzen. Letztlich wissen auch die Betreiber selbst, dass die Kunden und Gäste nur dann kommen, wenn sie sich sicher fühlen und merken, dass sich jemand Gedanken um die Sicherheit gemacht hat. Die Maßnahmen sind im Übrigen ja auch zum eigenen Schutz von Betreiber und Personal gedacht. Sicherlich gibt es auch Betriebe, wo noch nachjustiert werden muss, aber da lassen wir nicht locker und hoffen auf Rücksichtnahme und Einsicht.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Vereinen?

Die Vereine sind in Lauchringen sehr aktiv und beflissen. Man konnte mit der Zeit deutlich spüren, dass vielen das Vereinsleben fehlt. Etliche Vereine haben sich dann auch gleich mit den ersten Lockerungen daran gemacht, zu prüfen, unter welchen Vorgaben die Vereinsarbeit wieder aufgenommen werden kann. Diese Vereine haben sich dann auch gleich mit uns in Verbindung gesetzt, um die Vorgehensweise zu besprechen. Die Zusammenarbeit funktioniert hier wirklich gut.

Zur Person Michaela Gmelin (46), geboren in Waldshut, ist in Lauchringen aufgewachsen, wo sie mit ihrem Partner und ihrem neunjährigen Kind auch heute noch wohnt. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin (FH), die sie mit dem Diplom abschloss. Sie arbeitet nunmehr seit 28 Jahren in der Gemeindeverwaltung in ihrer Heimatgemeinde. Sie leitet das Bürgerbüro und ist dort hauptsächlich mit Arbeiten des Standesamtes, Ordnungsamtes und der Friedhofverwaltung beschäftigt. Dazu kommen die Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und Referentenaufgaben für den Bürgermeister. Ihre Hobbys sind wandern, Rad fahren und lesen.

Wie klappt es mit den Hygienekonzepten?

Alle Vereine, die den Vereinsbetrieb wieder aufgenommen haben, haben entsprechende Hygienekonzepte erstellt und vorgelegt. Glücklicherweise haben die Vereine über die jeweiligen Verbände immer Musterkonzepte als Hilfestellung an die Hand bekommen, sodass diese nicht ganz alleine dastanden. Die Vereine geben sich sehr viel Mühe, die Vorgaben verordnungsgemäß umzusetzen, da sie auch hier eine Verantwortung für ihre Mitglieder tragen.

Wie sehen Sie die Entscheidung, das Schwimmbad nicht zu öffnen?

Ich persönlich fand die Entscheidung, unser Bad in diesem Jahr geschlossen zu halten, richtig. Wir haben in Lauchringen kein klassisches Freibad, sondern ein Spaßbad mit vielen Attraktionen. Es wäre den Besuchern kaum zu vermitteln gewesen, dass in diesem Jahr alle Rutschen, Sprudelkanäle, Sprungtürme usw. geschlossen bleiben müssen und man eben „nur“ schwimmen kann. Neben dem enormen zusätzlichen Aufwand bei einem Bad unserer Größe, der im Falle einer Öffnung zu bewältigen gewesen wäre, stand für mich auch immer die Frage der Sicherheit und Haftung im Vordergrund. Dabei ist nicht nur die Sicherheit der Besucher zu berücksichtigen, sondern auch die Sicherheit der Mitarbeiter. Als Betreiber eines Bades hat man als Arbeitgeber auch die Pflicht, sein Personal zu schützen. Auch war mir gleich klar, dass auch das detaillierteste und umfangreichste Schutz- und Hygienekonzepte nicht wird verhindern können, dass es zu Verstößen gegen Abstands- und Hygienevorgaben durch die Besucher des Freibades kommen wird. Auch wenn dies vielleicht viele nicht hören wollen.

Es ist zu hören, dass es zurzeit längere Wartezeiten bei Passverlängerungen oder -anträgen gibt. Ist das so?

Ja, das ist richtig.

Warum?

Das liegt daran, dass die Bundesdruckerei, welche die Pässe und Ausweise fertigt, noch immer nicht zu 100 Prozent wieder arbeitet. Es kommt hier also aktuell in Berlin zu längeren Bearbeitungszeiten, bis die Ausweisdokumente dann vor Ort zur Abholung bereit liegen. Bislang war z.B. die Bearbeitungszeit für einen Personalausweis in etwa zwei Wochen, aktuell sind es mehr als vier Wochen.