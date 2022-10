von sk

Die Chorgemeinschaft Oberlauchringen (CGOL) feierte 2019 ihr 100-jähriges Bestehen, 2022 wurde Eckhard Kopetzki für 25 Jahre Chorleitung in der Chorgemeinschaft geehrt. Anlässlich dieser beiden Jubiläen machte sich die CGOL ein besonderes Geschenk: ein Workshop „Fit im Chor“ mit Carsten Gerlitz, Thilo Rebmann und Kim Vanessa Schmidt (beide engagierte Lehrkräfte der Musikschule Südschwarzwald).

Carsten Gerlitz, bei der CGOL bestens bekannt für viele Arrangements im Chor-Repertoire, kam eigens aus Berlin, um vier Stücke mit dem Chor einzustudieren. Es wurde viel gefeilt an Aussprache und Rhythmus, am perfekten Liedende oder am Unterlassen von zerstörerischen „Sch“-Lauten.

Die Gesangseinheiten wurden jeweils eingeleitet mit Einsingübungen von Kim Vanessa Schmidt. Was bestimmt bleiben wird ist „I Love My Life – I Really Do“ und „Wattehattedudedatte“. Kim war auch für die Stimmbildung zuständig. In kleinen Gruppen parallel zum eigentlichen Workshop konnte sie auf spezielle Probleme einzelner Sänger eingehen und ebenfalls wertvolle Tipps für die Behandlung der Stimme geben.

Das Warm-up vor dem eigentlichen Singen wurde durch Bodypercussion mit Thilo Rebmann komplettiert. Mit seinen Klatsch-, Klopf-, Schnippübungen wurde Rhythmus und Koordination zum Erlebnis– mehr oder weniger das mentale Aufwärmtraining eines Sängers. Nach zwei Workshoptagen waren ca. 50 Sänger bereit, das Erlernte in einem kleinen spontanen Konzert zu präsentieren.

Fast ebenso viele Zuhörer kamen spontan vorbei und genossen das viertelstündige Konzert in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Der Workshop war ein Motivationsschub nach der langen Corona-Pause. Viele Teilnehmer bestätigten, dass sie jetzt wieder voller Elan zur Probe kommen wollen und äußerten sich begeistert über die Durchführung. Die finanzielle Unterstützung durch dem BMCO (Bundesmusikverband Chor und Orchester) war eine lohnende und willkommene Investition.

Die beiden Organisatorinnen, die Vorsitzenden Karin Gäng und Renate Bercher, wurden tatkräftig von ihren Ehemännern als gut organisiertes Küchenteam unterstützt. Stefan Manz hat für den Transport der Getränke gesorgt. Dank E-Piano von Claudia Stockmann konnte sowohl die Bühne als auch die Halle selbst als Trainingsraum genutzt werden. Für den fachlichen Teil hatte der Beschenkte, Eckhard Kopetzki, selbst die Fäden in der Hand.