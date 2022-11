von Herbert Schnäbele

Zu einem ökumenisch-musikalischen Weihnachtsprojekt haben sich der Kirchenchor Herz Jesu und der Gospelchor der evangelische Matthäusgemeinde Lauchringen zusammengefunden. Das Projekt ist aus der Not entstanden, weil der Kirchenchor seit den Sommerferien auf der Suche nach einer neuen Leitung ist.

Dirigentin Henriette Wilkes musste aus beruflichen Gründen aufhören und hatte ihren letzten Auftritt mit den Sängern in der Kirche an Allerheiligen. Der letzte Auftritt bei einer weltlichen Veranstaltung war die Mitgestaltung des Gedenkkonzerts am Volkstrauertag in Oberlauchringen.

Unterstützung bei den Auftritten

Um den Gottesdienst an Weihnachten musikalisch umrahmen zu können, haben sich die beiden Chöre unter der Leitung von Klaus Bürger, Chorleiter des Gospelchors, für das ökumenische Projekt zusammengefunden. Der Kirchenchor Herz Jesu wird den Gospelchor bei seinen Auftritten im Advent unterstützen und im Gegenzug verstärkt der Gospelchor den Kirchenchor bei seinem Auftritt am Ersten Weihnachtsfeiertag.

Der Kirchenchor Herz Jesu ist dankbar, dass sich Klaus Bürger und einzelne Sänger des Gospelchors bereit erklärt haben, das Projekt zu verwirklichen.

Der Kirchenchor Herz Jesu wird aber auch weiterhin auf der Suche nach einer neuen Chorleitung bleiben. Auskünfte für etwaige Interessenten erteilt der Vorsitzende Herbert Schnäbele, Telefon 07741/80 82 43.