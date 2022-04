von Herbert Schnäbele

Großes Vertrauen und Zustimmung zeigten die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Lauchringen in ihrer jüngsten Hauptversammlung hinsichtlich ihrer Führungsspitze. Überwiegend einstimmig wurde in geheimer Wahl nahezu der gesamte Vorstand wieder gewählt, lediglich die Position des Schriftführers, des Pressesprechers und des Mitgliederbeauftragten wurden neu besetzt.

Vorsitzender Felix Schreiner zeigte sich hocherfreut, endlich wieder einmal eine Versammlung als Präsenzveranstaltung durchführen zu können, nachdem im vergangenen Jahr die Hauptversammlung coronabedingt ausfiel. „Ich freue mich über jeden einzelnen, der da ist“, begrüßte er die Teilnehmer der gut besuchten Versammlung. Als besondere Gäste hieß er Bürgermeister Thomas Schäuble und den Bürgermeister von Eggingen, Karlheinz Gantert, willkommen.

Schreiner blickte zurück auf wichtige politische Wegmarken wie die Landtags- und Bundestagswahl, die Eröffnung der Ortsumfahrung Oberlauchringen und die Schließung der Lauffenmühle und machte dazu kurze Ausführungen. Bei den Wahlen bewertete er die Ergebnisse und meinte zu dem Ergebnis in seiner Heimatgemeinde: „1686 Stimmen und fast 41 Prozent der Erststimmen lassen mich nicht nur dankbar sein, sie sind mir auch eine sehr große Verpflichtung für meine Aufgaben in Berlin.“

Der Verein Der CDU-Ortverband Lauchringen entstand im Jahre 1970 durch den Zusammenschluss der damaligen Ortsverbände Ober- und Unterlauchringen, deren Gründung im Jahre 1962 erfolgt war. Der Ortsverband Lauchringen ist mit 140 Mitgliedern der stärkste Ortsverband innerhalb des Kreisverbandes Waldshut. Davon gehören 23 Mitglieder der Jungen Union an. Vorsitzender des Ortsverbandes seit dem Jahre 2007 ist Felix Schreiner. Weitere Informationen im Internet (www.cdu-lauchringen.de).

Bei der Ortsumfahrung Oberlauchringen rief er die wichtigsten Entscheidungen in Erinnerung und bei der Schließung der Lauffenmühle skizzierte er die erfolglosen Bemühungen der CDU, eine Betriebsschließung abzuwenden. Mit einem Blick nach Berlin kritisierte er die derzeitige Bundesregierung mit einigen aus seiner Sicht markanten Fehlleistungen und resümierte: „Ein Bild von Deutschland in der Welt, das geprägt ist von Zögern und Zaudern.“ Nach einem kurzen Blick auf die Oppositionsrolle der CDU im Bund forderte er die Teilnehmer auf, nach vorne zu blicken, wieder öfters zusammen zu kommen und in der CDU Lauchringen mitzumachen.

Bei der von Bürgermeister Thomas Schäuble anschließend geleiteten Vorstandswahl gab es nur wenige Veränderungen. Katrin Bauer wurde zur Schriftführerin, Simon Herzog zum Pressesprecher sowie Brahim Krasniqi und Thorsten Boll wurden zu Beisitzern gewählt. Tobias Weissenrieder berichtete über verschiedene Projekte aus dem Gemeinderat, und der Vorsitzende der Jungen Union, Simon Herzog, blickte zurück auf deren eigene Aktionen.

Thomas Schäuble beleuchtete in seinem Grußwort wichtige Ereignisse in der Vergangenheit wie zum Beispiel die über viele Jahre dauernde Planung und Entstehung der Ortsumfahrung Oberlauchringen.