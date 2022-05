Lauchringen vor 1 Stunde

Carsten Rocholl steigt als Mit-Geschäftsführer bei Simmler ein

Um sich für zukünftigen Herausforderungen zu rüsten, verstärkt die Firma Simmler ihre Geschäftsführung. Erstmals ist so in der Unternehmensgeschichte ein Mitglied außerhalb der Inhaberfamilie an der Spitze.