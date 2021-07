von Rolf Sprenger

Die Gemeinde Lauchringen gibt weiter Vollgas. In ihrem Bestreben, die Kommune möglichst schnell zu einem klimaneutralen Wohn- und Arbeitsort werden zu lassen, hat der eigens dafür eingerichtete Klimabeirat in der Vergangenheit bereits viele Projekte angestoßen. Pflanzaktionen und extra eingerichtete Grünflächen, Beratungsangebote für Hauseigentümer über Photovoltaik und die seit Ende 2017 eingerichtete Wetterstation sind nur ein Ausschnitt davon. Auf der extra eingerichteten Homepage www.klimabeirat-lauchringen.de berichtet der Klimabeirat über alle Aktionen. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde von Klimamanagerin Yvonne Becker nun das neueste „Kind“ der Gemeinde vorgestellt.

Ausbau geplant

„Autoteilen oder auf Neudeutsch Carsharing ist nun auch in Lauchringen möglich. Zwar befindet sich dieses Projekt noch in Babyschuhen, bislang umfasst die Fahrzeugflotte vier Fahrzeuge, diese soll aber möglichst schnell ausgebaut werden“, stellte Becker klar. Dabei hofft sie nun auch auf Unterstützung der Bürger. „Wir haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen.

Anders als bei anderen Carsharing-Systemen unterscheidet sich die gewählte Form dadurch, dass wir eigene Fahrzeuge einsetzen wollen“, begann sie ihre Ausführungen. „Neben zwei Gemeindefahrzeugen unterstützen auch die Firma Simmler und das Autohaus Tiefert die Aktion. Wir hoffen, dass sich noch weitere Unternehmen und Privatpersonen an diesem Projekt beteiligen.“ In ihren weiteren Ausführungen erläuterte sie die Einzelheiten. Die vier Fahrzeuge befinden sich an drei Abholstationen. Interessenten können sich für die gewünschte Zeit, über eine App das Fahrzeug reservieren. Dazu ist eine einmalige Registrierung notwendig. Die notwendige Technik zur Buchung und Abrechnung der entstehenden Kosten wird über den Dienstleister Regio.Mobil Deutschland GmbH abgewickelt.

Carsharing Lauchringen Standorte: Es gibt ein Fahrzeug am Bahnhof Oberlauchringen, ein Fahrzeug am Parkhaus in Unterlauchringen sowie zwei am Rathaus. Es stehen ein BMW 2, zwei E-Opel Corsa sowie ein Renault Traffic zur Verfügung. Preise bis 100 Kilometer: Zwischen 0,26 bis 0,36 Euro zuzüglich einer Stundenpauschale von 1,10 bis 4,40 Euro. Weitere Infos im Internet:

www.lauchringen.de/carsharing

Bürgermeister Thomas Schäuble und der gesamte Gemeinderat sind von diesem Konzept überzeugt: „Das eigene Auto, insbesondere das Zweit- oder Drittauto, wird immer unwichtiger. Zwar hinkt der ländliche Raum durch das geringere Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln dieser Entwicklung noch hinterher, wir sind aber überzeugt, dass die Kostenersparnis und der Beitrag zur Nachhaltigkeit durchaus ein schlagfertiges Argument für das Carsharing ist“, sagte der Rathauschef abschließend.