von Michal Neubert

Das Coronavirus hat das Leben verändert. Mit wohl weitreichenden Folgen für die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben, auch in der Gemeinde Lauchringen. Bürgermeister Thomas Schäuble blickt mit Sorge in die Zukunft und spricht von absoluten Herausforderungen in einigen Lebensbereichen. Am meisten beschäftigen ihn die Auswirkungen der Krise auf die kommunalen Finanzen.

Die Steuereinnahmen sinken

„Ganz klar: Wir büßen Einnahmen aus Gewerbesteuer, Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen ein“, macht Schäuble klar. Freiwillige Aufgaben der Gemeinde seien nicht mehr zu erfüllen. „Das zu vermitteln, ist kompliziert.“

Zur Person Thomas Schäuble (59), verheiratet, vier Kinder, ist seit August 2002 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Lauchringen, als Nachfolger von Bertold Schmidt. Er befindet sich also in seiner dritten Amtszeit. Zuvor hatte er als Rechnungsamtsleiter im Lauchringer Rathaus gearbeitet.Seit Herbst 2004 sitzt er im Kreisrat des Landkreises Waldshut. Er ist Mitglied des Finanz- und Verwaltungsausschusses und des Jugendhilfeausschusses. Seit 2007 ist er im Verwaltungsrat der Sparkasse Hochrhein.

Für Lauchringen heißt das, 1,2 Millionen an der Einkommensteuer und den Zuweisungen fallen nach Schäubles Einschätzung weg, die Gemeinde müsse mit 450.000 Euro weniger Gewerbesteuer rechnen. Das ist der größte Batzen, der neben Gebühreneinnahmen aus zum Beispiel der Hallennutzung und für den Wohnmobilstandplatz fehlt.

Die Kindergartengebühren

Die sind in Lauchringen im Moment ausgesetzt. Der Gemeinderat wird am 19. Mai darüber entscheiden, wie weiter verfahren wird. Unter normalen Umständen nimmt die Gemeinde 50.000 Euro monatlich ein.

Kreis Waldshut Geschäftsleute in der Region atmen auf: Sie freuen sich über guten Start nach der Lockerung der Verordnungen Das könnte Sie auch interessieren

Das Land hat ein Zuschusspaket von 100 Millionen Euro für die 1011 Kommunen geschnürt, Lauchringen hat eine erste „Spritze“ von 50.400 Euro erhalten. Schäuble: „Damit kompensieren wir überwiegend die Gebührenausfälle.“

Die Baumaßnahmen

Lauchringen verschiebt große Maßnahmen wie Straßensanierungen. Die Projekte, die teils an Zuschüsse gekoppelt sind, werden abgeschlossen, „andere auf Sicht gefahren“.

Seine persönliche Sicht

„Die Arbeitswelt verändert sich, viele technischen Errungenschaften werden genutzt, es gibt weniger Termine draußen, Homeoffice wird mehr genutzt“, schätzt Schäuble. Die Corona-Pandemie verdeutliche, dass es nicht immer nur immer höher, immer weiter, immer schneller gehe.

Lauchringen Gemeinde reagiert auf Coronavirus: Verwaltung stellt auf Zwei-Schichtbetrieb um Das könnte Sie auch interessieren

Der Klimaschutz müsse verstärkt in den Fokus rücken – mehr und anders als bisher. „Das beginnt vor Ort, wir können die Weichen stellen“, sagt Schäuble.

Sein Blick in die Zukunft ist eher ein großer Wunsch, dass die Maßnahmen bald hinfällig würden, und alle in ein normales Leben zurückkehren könnten.