von Tina Prause

Der Gemeinderat Lauchringen hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung eine Erhöhung der Abwassergebühr für Schmutzwasser und Niederschlagswasser beschlossen. „Gebührenanpassungen sind immer ein leidiges Thema“, mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Thomas Schäuble diesen Tagesordnungspunkt. Konnten die Beiträge vor drei Jahren noch gesenkt werden, sei es nun aufgrund von großen Investitionen notwendig, die Preise wieder zu erhöhen. Der Bürgermeister sprach in diesem Zusammenhang Projekte wie das Regenüberlaufbecken Lauffenmühle, die Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wiggenberg, oder die Erschließung der neuen Baugebiete „Greutwiesen“ und „Wiggenberg Ost“ an. Auch gestiegene Betriebskosten galt es, einzukalkulieren.

Die Gebühren für Schmutzwasser wurden nun um 51 Cent pro Kubikmeter erhöht und liegen neu bei 1,66 Euro pro Kubikmeter. Die Regegenwasserentsorgung wird pro Quadratmeter befestigte Fläche berechnet. Hier wurde die Gebühr von 31 Cent auf 48 Cent erhöht.

Thomas Schäuble wies abschließend darauf hin, dass die Gemeinde Lauchringen in der Kreisübersicht immer noch „gut dasteht“. Den aktuell niedrigsten Satz im Bereich Schmutzwasser hat Bad Säckingen mit 1,29 Euro pro Kubikmeter. Den höchsten Satz haben die Gemeinden Grafenhausen und Todtmoos mit 4,10 Euro pro Kubikmeter. Im Bereich der Regenwasserentsorgung hat die Gemeinde Dettighofen mit 18 Cent pro Quadratmeter den niedrigsten Gebührensatz. Mit 75 Cent pro Quadratmeter hat Sankt Blasien aktuell den höchsten Satz.