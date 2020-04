von Yvonne Güntert-Schreiner

Erfolgreich… Arbeit bis zum Umfallen… keine Zeit für das soziale Umfeld, geschweige denn Zeit für die Beziehung…. Burnout … Eine Frau in der Gegenwart aus Paris, die stellvertretend für viele Frauen unserer Zeit stehen könnte...

Solène, eine erfolgreiche und brillante Staranwältin in den Dreißigern, wird jäh aus ihrem bisherigen Leben gerissen, als ein Mandant Suizid begeht: Sie fühlt sich schuldig und gerät in ein Burnout, das ihr ganzes Leben in Frage stellt.

Durch den Rat ihres Therapeuten hilft sie im „Haus der Frauen“ ehrenamtlich als Schreiberin, den Bewohnern, die oftmals nicht schreiben können oder der französischen Sprache nicht mächtig sind. Nach zögerlichen ersten Stunden merkt sie, dass die Frauen langsam Vertrauen fassen und sich an sie wenden.

Yvonne Güntert-Schreiner empfiehlt das Buch „Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani. B | Bild: privat

Da ist die Mutter aus Guinea, die den Sohn verlassen muss, um die Tochter vor einer Verstümmelung zu retten und sie bittet ihrem Sohn einen Brief zu schreiben. Die „Strickerin“, die fleißig nadelt, aber meist kein Wort sagt und Solène nicht weiß, wie sie mit ihr umgehen soll, und Cynthia, die stets Genervte und zuweilen Hochaggressive, die immer kurz vor dem Rauswurf steht und die sie beschimpft...

Die Serie



Im dritten Teil stellt die Lauchringerin Buchhändlerin Yvonne Güntert-Scheiner den Roman „Das Haus der Frauen" von Laetitia Colombani vor. Das Buch hat 256 Seiten und ist im Frankfurter S. Fischer Verlag erschienen (ISBN 978-3-10-390003-3).

Alle diese persönlichen Schicksale bringen Solène dazu, ihr eigenes Leben zu reflektieren und sie erfährt neben vielen traurigen Momenten auch das Glück des Zusammenhalts der Frauen, die am Rande der Gesellschaft stehen und die das Schicksal hart gezeichnet hat.

Solène kommt auch der Geschichte dieses Hauses auf die Spur – es ist die Geschichte von Blanche Peyron, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit unermüdlichem Engagement diesen Zufluchtsort für Frauen ins Leben rief. Damals in einer Zeit, in der Frauen wenige Rechte und gesellschaftlich nichts zu sagen hatten. Doch ihr Mitgefühl und ihr Glaube an den Zusammenhalt unter den Menschen bringt sie dazu, das Frauenhaus zu erschaffen und aus Spenden zu finanzieren.

Was ist wichtig im Leben? Wie kann man weiterleben, wenn man das Schlimmste erlebt hat, das man sich vorstellen kann? Kann man überhaupt weiterleben? Ein Buch, das Solidarität, Hilfe und Nicht-Wegschauen in den Mittelpunkt stellt, das einem sagt, macht die Augen auf und schaut auf die Mitmenschen neben euch, egal welches Alter, Hautfarbe oder Nationalität sie haben. Gerade in dieser Zeit, in der wir selbst erleben, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität ist, ein tolles Buch zum Lesen!