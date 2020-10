Lauchringen vor 2 Stunden

Brandstiftung auf dem Waldfestplatz: Jugendliche werden verdächtigt, eine Markise angezündet zu haben

Auf dem Waldfestplatz in Oberlauchringen haben mutmaßlich zwei Jugendliche am Dienstag die Markise an einer Hütte angezündet. Eine Zeugin hatte gegen 18.15 Uhr zwei Personen dort beobachtet, wobei eine mit einem Feuerzeug die Markise in Brand setzte. Danach flüchteten die beiden, wie die Polizei in ihrer Medienmitteilung schreibt.