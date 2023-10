Über eine gelungene Premiere freut sich der Förderverein des Familienzentrums Hochrhein. Das erste Benefizkonzert, zu dem der im Frühjahr gegründete Verein eingeladen hatte, war ein voller Erfolg. „Wir sind ganz glücklich, es war ein rundum gelungener Abend“, freut sich die Vorsitzende Stefanie Ebe und zieht ein positives Resümee. „Das Wetter war super, das Abenteuerland die perfekte Location für unser Open-Air-Konzert, die Tiengener Band Freeday hat uns wunderbar unterhalten und die vielen fleißigen Helfer haben die Gäste mit Leckereien vom Grill und Getränken verwöhnt. All das hat zu einer wunderbaren Stimmung beigetragen, für die sich viele Gäste an diesem Abend bedankt haben.“

Rund 400 Besucher aller Generationen waren der Einladung gefolgt und genossen die Livemusik von Freeday, die sich von den Beatles bis hin zu aktuellen Hits durch die Jahrzehnte spielte. Gänsehautmomente schufen Nenas „99 Luftballons“. Während das Lied auf der Bühne gesungen wurde, verteilten Ehrenamtliche des Fördervereins und des Faz bunte Luftballons im Publikum, die am Ende des Liedes alle gleichzeitig in den Himmel flogen. „Ein wunderschönes Bild“, freute sich auch Ulla Hahn, Leiterin des Faz, die an diesem Abend gleich mehrfach Grund zur Freude hatte.

Andreas Kowalski, Frontmann von Freeday, hat einen von ihr lange gehegten Wunsch erfüllt und zum Lied „Abenteuerland“ von Pur einen auf das Lauchringer Abenteuerland zugeschnittenen Text verfasst und an diesem Abend erstmals auf der Bühne präsentiert. „Das war wirklich eine wunderschöne Überraschung“, freute sich Ulla Hahn. Der Förderverein hatte eine Tombola mit vielen Preisen organisiert und übernahm die Bewirtung. Die Faz-Mädels des integrativen Treffs mixten alkoholfreie Cocktails und bei Einbruch der Dunkelheit wurden auf dem großen Außengelände mehrere Feuer entfacht, was die ohnehin schöne Atmosphäre fast zum Knistern brachte.

2530 Euro hat der Förderverein eingenommen. „Der Erlös fließt in den Bau eines Klettergerüsts im Abenteuerland, dafür ist die Summe aber nur ein Anfang“, erklärt Stefanie Ebe. „Der Förderverein ist weiterhin gefragt und nach den vielen positiven Rückmeldungen zum Benefizkonzert werden wir bestimmt weitere schöne Veranstaltungen planen“, sagte sie.