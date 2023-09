Der Verlust eines nahestehenden Menschen kann in Verzweiflung, tiefe Trauer und Einsamkeit stürzen und Gefühle auslösen, die man alleine nur schwer bewältigen kann. Der Hoffnungstreff in Lauchringen soll Menschen in dieser schwierigen Lebenssituation Hilfe und Begleitung bieten und im Austausch mit anderen Betroffenen Kraft und Trost spenden.

Der Hoffnungstreff findet jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr im Familienzentrum Hochrhein (Faz) statt und wird von den erfahrenen Trauerbegleiterinnen Cornelia Albiez-Neuhold und Roswitha Hofmann geleitet, die von weiteren ehrenamtlichen unterstützt werden. Zu dem offenen Treff ist keine Anmeldung nötig.

An diese Menschen richtet sich der Hoffnungstreff

„Jeder ist willkommen und darf am Hoffnungstreff so teilnehmen, wie es für ihn möglich ist. Wer das Gespräch sucht oder erzählen möchte, findet bei uns ein offenes Ohr, wer lieber schweigt und zuhört, wird zu nichts gedrängt. Jeder öffnet sich nur so weit, wie er sich damit gut fühlt und bringt sich in der Gruppe so weit ein, wie er möchte“, erklärt Cornelia Albiez-Neuhold.

Der Hoffnungstreff ersetzt dabei keine Therapie, sondern dient der Begleitung, Stärkung und Erleichterung. Dabei ist es unabhängig, wie lange der Verlust zurückliegt, welcher Altersgruppe, Geschlecht, Konfession oder Nationalität die Teilnehmer angehören.

Der Hoffnungstreff Im Hoffnungstreff sind Betroffene ohne Anmeldung jederzeit willkommen. Der Hoffnungstreff findet jeden ersten Montag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr im Familienzentrum Hochrhein Bertold-Schmidt-Platz 7, im Riedpark Lauchringen statt. Das erste Treffen ist am 2. Oktober. Das FaZ ist zu der Zeit geschlossen, Teilnehmer werden gebeten, den Nebeneingang benutzen.

„Wir versuchen unsere Teilnehmer in ihrer Trauer dort abzuholen, wo sie in diesem Moment stehen. Oftmals hilft es Trauernden schon sehr, wenn sie mit anderen ins Gespräch kommen, sich austauschen können und in dieser Gemeinschaft auch wieder Verbindungen entstehen, die Stärken und Stützen“, erklärt Roswitha Hofmann, die gemeinsam mit Cornelia Albiez-Neuhold bereits fünf Jahre einen Hoffnungstreff in Tiengen geleitet hat. Manchmal braucht es ein bisschen Mut, um den ersten Schritt zu tun, deshalb können sich interessierte Menschen zum ersten Besuch auch gerne begleiten lassen.

So ist der Hoffnungstreff entstanden

Die Initiative für einen Hoffnungstreff im Familienzentrum ging von Ursula Kramm aus, die im Faz die Nachbarschaftshilfe leitet und selbst eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert hat. „Privat, wie beruflich hat mir diese Ausbildung sehr geholfen, in beiden Lebenssituationen war ich bereits mit Trauer konfrontiert und durch dieses Erleben hatte ich mich gefragt, wie Trauerarbeit im Faz etabliert werden könnte“, erklärt Ursula Kramm.

Im Gespräch mit Ulla Hahn, Leiterin des Faz, festigte sich die Idee, einen geschützten Raum für Menschen in Trauer zu schaffen. Ursula Kramm nahm Kontakt zu den beiden Trauerbegleiterinnen auf, deren Hoffnungstreff in Tiengen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Cornelia Albiez-Neuhold und Roswitha Hofmann waren von der Idee angetan, im Familienzentrum einen neuen Hoffnungstreff aufzubauen.

So laufen die Treffen ab

„Das Faz, ein lebendiger Ort mit seinem großen und bunten Angebot für Menschen aller Generationen, ist wirklich der ideale Ort, um einen Hoffnungstreff zu etablieren“, erklärt auch Anita Jantzen, die das ehrenamtliche Team der Hoffnungsträger gemeinsam mit sechs weiteren Helfern unterstützt. Die ehrenamtlich tätigen Helfer wurden von Pastoralreferentin Anja Drechsle vom Trauernetzwerk Hochrhein geschult.

„Es ist wichtig, dass immer mindestens zwei aus unserem Team den Hoffnungstreff begleiten“, erklärt Roswitha Hofmann. So besteht auch die Möglichkeit für Einzelgespräche, die auf Wunsch auch außerhalb der Treffen stattfinden können. Die Trauerbegleiterinnen verfügen über ein kompetentes Netzwerk und können auch weitere Hilfsangebote vermitteln.

Ulla Hahn freut sich, dass im FaZ für dieses wichtige Thema ein neues Angebot geschaffen wurde. „Ich bin stolz auf so tatkräftige Menschen, wie Ursula Kramm, Cornelia Albiez-Neuhold und Roswitha Hoffmann, aber auch auf das Helferteam, dass sich nach unserem Aufruf gebildet hat, und die Hoffnungstreffs unterstützen möchten. So kann die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt werden und es ist sichergestellt, dass immer ausreichend Ansprechpartner da sind.“ Da ausnahmslos alle ehrenamtlich tätig sind, kann der Hoffnungstreff kostenlos angeboten werden.