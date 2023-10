Zum Einkaufen mit allen Sinnen lädt der Handels- und Gewerbekreis am kommenden Sonntag, 8. Oktober, nach Lauchringen ein. Von 12 bis 17 Uhr können die Besucher in der Unterlauchringer Hauptstraße, im Riedpark und in Oberlauchringen den Herbst riechen, schmecken, fühlen, sehen und vor allem hören, denn in diesem Oktober steht von allen Sinnen das Hören ganz besonders im Mittelpunkt.

„Ganz viel Musik liegt am Sonntag in Lauchringen in der Luft“, verrät Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises, aber auch mit akustischen Klängen, Vogelgezwitscher und anderen hörenswerten Aktionen werden die Besucher beim Einkaufsbummel verwöhnt.

Ganz entspannt mit der ganzen Familie oder mit Freunden durch die die Geschäfte flanieren, ohne Zeitdruck die neuestens Trends erobern, kuschlige Mode für die kühle Jahreszeit erfühlen oder anprobieren, schöne Herbstdekorationen bewundern oder sich durch das verlockend duftende kulinarische Angebot schlemmen – all diese besonderen Sinneserfahrungen bietet der Besuch beim verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen. Rund 25 Mitgliedsbetriebe des Handels- und Gewerbekreis öffnen ihre Pforten und freuen sich darauf ihre Gäste mit ausgewähltem Sortiment, kompetenten Dienstleistungen und erstklassiger Beratung zu begeistern.

40 Stände beim Herbstmarkt

Begleitet wird der Sonntagsverkauf vom traditionellen Herbstmarkt, der mit rund 40 Ständen rund um den Marktplatz in Unterlauchringen vor allem mit Kunsthandwerk und selbst gemachten Handarbeiten zum gemütlichen Marktbummel einlädt.

Das musikalische Programm präsentiert sich in diesem Jahr besonders vielfältig. Oktoberfeststimmung herrscht zwischen der Bäckerei Roters und dem Holzwurm. Mit Jus‘nx, in der Region auch bekannt als Philipp Braun aus Oberlauchringen, tritt auch ein prominenter Musiker aus der Heimat auf und freut sich auf einen Auftritt im kleinen Format mit Wohnzimmeratmosphäre vor dem Modehaus Banholzer.

Musik gibt es an diesem Tag aber auch an vielen anderen Orten in Lauchringen in großer Vielfalt. Von Gitarrenklängen, über Akustikrhythmen bis hin zur Kammermusik wird ein bunter Hörgenuss geboten. Ein großartiges Programm erwartet die jüngsten Besucher, für die der Handels- und Gewerbekreis ein buntes Potpourri an Unterhaltung und Aktionen geplant hat. Ein Shuttlebus pendelt zwischen den Ortsteilen und bringt die Besucher komfortabel von einem Einkaufsort zum nächsten.

Diese Musiker treten zu diesen Zeiten auf Das Trio Schnappschuss spielt um 12.15, 13.30, 14.30, 15.30 Uhr vor der Backstube Roters. Rhythmus und Percussion ist um 12 Uhr vor dem Schuhhaus Mutter zu hören. Das Gitarrenduo Parachords tritt um 14 Uhr vor Duo Optik auf. Jus‘nx tritt um 16 Uhr vor dem Modehaus Banholzer. Die Buchhandlung Schreiner präsentiert ein selbstspielendes Piano. Kammermusik ertönt im Modehaus Banholzer, Disco John & BK.SAX im Wohnparc Dick. Aufführungen und Mitmachangebote der Turnerkids gibt es um 13.15, 15.15 und 16.45 Uhr in der unteren Hauptstraße.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Alle Fäden für die Organisation des verkaufsoffenen Sonntages laufen bei Stephanie Lovisi zusammen, den Herbstmarkt organisiert Benjamin Schloz-Tautz. „Wir haben ein engagiertes und auch eingespieltes Team hinter uns stehen, viele helfende Hände packen mit an, sonst wäre eine Aktion in dieser Größenordnung gar nicht möglich“, betont Lovisi.

Auch soziales Engagement unterstützt der Verein und sponsert jeweils einen Stand für den Verein „BringKids2School“, der sich für den Schulbau in Malawi und Senegal engagiert sowie für die Lauchringer Schulkindbetreuung, die sich mit einem Infostand präsentieren möchte.