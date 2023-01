von Dietmund Schwarz

Ein rundum gelungener Abend mit der bisher größten Teilnehmerzahl ist der traditionelle und weit über die Gemarkungsgrenzen bekannte Dreikönigspreisjass der Feuerwehr Lauchringen gewesen. Nach drei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr der 51. Dreikönigspreisjass stattgefunden und dies mit der Rekordzahl von 140 Teilnehmern. „Mit solch einer unerwartet großen Teilnehmerzahl“, so Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll, „hat hier bei der Feuerwehr Lauchringen keiner gerechnet. Darüber freuen wir uns ungemein, zumal wir viele neue Mitspieler erstmalig begrüßen durften und dies hoffentlich zukünftig auch weiterhin dürfen.“

Das Spiel Jass ist ein seit dem 19. Jahrhundert im alemannischen Sprachraum verbreitetes populäres Kartenspiel. Der Ursprung des Jass liegt in den Niederlanden. Protestantische Söldner brachten das Spiel im 18. Jahrhundert mit in die Schweiz. Der älteste Beleg für das Jassen im alemannischen Sprachraum stammt aus dem Jahr 1796, als in Schaffhausen zwei Pfarrer zwei Bauern wegen des Jassspielens um Wein verklagten. Zahlreiche verschiedene Spielvarianten entstanden. Jassen ist daher ein Oberbegriff. Üblicherweise wird mit vier Spielern und 36 Karten gespielt. Beim Dreikönigs-Preisjass der Feuerwehr Lauchringen gibt es daher ein entsprechendes Regelblatt. Gespielt wird beim Dreikönigs-Preisjass in drei Durchgängen mit je zwölf Spielen. In der Schweiz gilt Jassen als Nationalspiel und auch in Vorarlberg ist es das Kartenspiel Nummer 1.

Die Jass-Spieler kamen dabei nicht nur aus dem gesamten Landkreis Waldshut nach Lauchringen, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwals und Schwarzwald-Baar-Kreis sowie aus den benachbarten Schweizer Kantonen Schaffhausen und Aargau. In drei Spielrunden kämpften die Jassspieler um die höchste Punktzahl sowie um die zahlreichen Gewinne.

Die Sieger

Mit der höchsten Summe an Spielpunkten gewann Jonas Herzog aus Lauchringen als bisher jüngster Gewinner den diesjährigen Dreikönigspreisjass. Der zweite Platz ging an Veronika Restle, ebenfalls aus Lauchringen, gefolgt von Walter Manz aus Wutöschingen auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung.

Die Preise

Keiner der Jassturnierteilnehmer verließ zu später Stunde ohne einen Preis das Feuerwehrhaus von Lauchringen. Unter den zahlreichen zur Auswahl ausgelegten Jubiläumspreisen konnte sich jeder Teilnehmer entsprechend seiner Platzierung etwas aussuchen. Unter den gewinnen waren zum Beispiel ein Bürostuhl, Raclette- und Fondue-Sets, Werkzeugkoffer, reichhaltig gefüllte Geschenkkörbe oder auch zahlreiche Gutscheine. Und selbst für den letzten Platz gab es einen Trostpreis in Form eines halben Zentners Kartoffeln.

Durch die unerwartet große Teilnehmerzahl beim Dreikönigspreisjass mussten noch zahlreiche weitere Tische und Stühle kurzfristig bereitgestellt werden. Hierum kümmerten sich die aktiven Frauen und Männer der Feuerwehr Lauchringen, in deren Hand die Organisation des Preisjasses lag. Ebenso kümmerten sie sich um den reibungslosen Spielablauf sowie die entsprechende Versorgung der Teilnehmer mit Speisen und Getränken während der Veranstaltung. Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll, der sich mit seiner aktiven Mannschaft über den unerwartet großen Zuspruch freute, stellte bei der Siegerehrung auch gleich das nächste Preisjass-Turnier an Dreikönig für das kommende Jahr in Aussicht.