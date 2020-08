Es war eine beruhigende Nachricht für die 32 Mitarbeiter des Familienberiebs Habermann Transformatoren. Nachdem das Unternehmen im Januar Insolvenz angemeldet hatte, wenig später in Kurzarbeit gegangen war, war noch vor den Betriebsferien klar: Es geht weiter. Habermann produziert nun als Teil der Pikatrongruppe mit Sitz im hessischen Usingen am Standort Lauchringen weiter.

Robert Habermann ist stolz

„Der Deal ist perfekt“, schreibt die Unternehmensführung von Pikatron in einer Medienmitteilung. Robert Habermann, Geschäftsführer beim gleichnamigen Betrieb, sagt in einem Telefonat mit unserer Zeitung: „Ich bin stolz, dass wir den Standort Lauchringen als Unternehmensniederlassung der Pikatrongruppe uneingeschränkt weiter betreiben.“

Das Lebenswerk des Vaters

Die Marke Habermann bleibt bestehen. Allerdings schwingt bei Robert Habermann ein bisschen Wehmut mit: „Ich gebe das Lebenswerk meines Vaters auf.“ Er ist dennoch froh, dass er einen starken Investor gefunden hat.

Wichtig war, dass das hessische Unternehmen die 32 Mitarbeiter übernommen hat. Das Unternehmen mit seinen insgesamt 400 Mitarbeitern an jetzt sechs Standorten teilt mit, dass der Betrieb in Lauchringen auch in Zukunft von Robert Habermann und Tobias Gisy geleitet wird. In den Bereichen Einkauf, Personal und Buchhaltung werde der Standort von der Zentrale der Gruppe in Usingen im Hochtaunuskreis unterstützt.

Sicherung der Arbeitsplätze

„Diese enge Zusammenarbeit garantiert einen stabilen und erfolgreichen Weg in die Zukunft und die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze vor Ort“, heißt es in der Mitteilung.

„Alle Mitarbeiter sind den Weg mitgegangen und haben unterschrieben“, berichtet Habermann. Er selbst sei jetzt in der Unternehmensgruppe angestellt, ist aber weiter als Geschäftsführer tätig. Das 1964 von seinem Vater Hans-Otto Habermann gegründete Unternehmen will seinen Kundenkreis und das Wissen erweitern.

Das Unternehmen will wachsen

„Das Unternehmen will wachsen und sich in naher Zukunft räumlich vergrößern“, denkt Habermann schon einen Schritt weiter. Seit dem Wochenstart produziert Habermann bereits unter dem neuen Dach. Habermann: „Pikatron hat Wert darauf gelegt, die Übernahme noch vor den Betriebsferien abzuwickeln. Alles ist schnell und professionell gelaufen.“

Die Führung der Gruppe ist indes überzeugt: „Die hohe Qualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung passt hervorragend zu den Werten der weiteren fünf Marken der Pikatrongruppe.

Seit fast 60 Jahren am Markt

Habermann Transformatoren entwickelt und fertigt seit fast 60 Jahren Transformatoren, Drosseln, Stromversorgungen, Filter und weitere Wickelerzeugnisse. Das Unternehmen arbeitet in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Verpackungs- und Fördertechnik, Lebensmitteltechnik, Textilunternehmen und Energieversorgung.

Die Pikatron-Gruppe Die Pikatron GmbH wurde 1974 in Usingen gegründet. Nach und nach integrierte das Unternehmen mit heute etwa 400 Mitarbeitern das Trafowerk Creuzburg (1990), Tesch EMC (2009), die Tae Antriebstechnik (2011), gründete 2017 die Tesema Leistungselektronik und hat nun Habermann Transformatoren als sechste starke Marke innerhalb der Ungernehmensgruppe übernommen. Das Unternehmen sieht sich heute als einer der führenden deutschen Hersteller und Lieferanten für kundenspezifische induktive Bauelemente, Geräte und Systeme.

Seit 1970 ist das Unternehmen im Gewerbegebiet Ried ansässig. Die Produktionsfläche wurde in den 1980er Jahren verdoppelt, 2010 um weitere 300 Quadratmetern erweitert.