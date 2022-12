von Dietmund Schwarz

Mit der Hauptversammlung der Feuerwehr Lauchringen feierten die Wehrkräfte gleichzeitig auch ein Jubiläum, denn seit 50 Jahren sind die vormals eigenständigen Feuerwehren Unter- und Oberlauchringen nun im gemeinsamen Verbund. „Und dies soll“, so Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll gleich zu Beginn in seiner Begrüßung, „im kommenden Jahr mit einem Tag der offenen Tür am 14. Mai 2023 öffentlich nachgeholt und gefeiert werden“.

Zahlen und Fakten Die Feuerwehr: 92 aktive Mitglieder, 18 Mitglieder in der Altersabteilung und 20 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll konnte neben den zahlenmäßig stark vertretenen aktiven Feuerwehrkräften sowie Mitgliedern der Feuerwehraltersabteilung auch Bürgermeister Thomas Schäuble und Mitglieder des Gemeinderates sowie Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, Kreisverbandsvorsitzenden Ralf Rieple und Vertreter der benachbarten Feuerwehren und Hilfsorganisationen begrüßen.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben Aufnahmen in die Wehr, Austritten aus der Wehr und Übertritten in die Altersabteilung vor allem eine große Anzahl an Beförderungen.

Die Tätigkeitsberichte von Kommandant Bernhard Loll sowie Schriftführer Simon Herzog umfassten neben den statistischen Fakten in knappen Worten die Aktivitäten und Aktionen der Feuerwehr im Laufe des Jahres, die teilweise noch mit Corona bedingten Einschränkungen versehen waren.

Besonders hervorgehoben wurden in beiden Berichten der Kameradschaftsabend im Juli, die Schrottsammlung im Oktober und die Jahresabschlussübung im November. Ein besonders hervorzuhebender Punkt in den Berichten war die sehr schnelle Umsetzung und Beschaffung eines neuen Kommandowagens und erstmals auch einer Drehleiter für die Lauchringer Wehr. Hier haben Feuerwehr, Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sehr rasch gehandelt und die Empfehlungen des jüngsten Feuerwehrbedarfsplanes umgesetzt.

Den Kassenbericht stellte Kassier Christian Müller in der Hauptversammlung nachvollziehbar dar. Er wurde von den Kassenprüfern Diana König und Karl Stärk bestätigt. Jugendfeuerwehrwart Benjamin Isele und Obmann der Altersabteilung Peter Gmelin berichteten kurz und bündig von den Aktivitäten in beiden Abteilungen. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig bestätigt.

Vier neue Aktive konnte die Lauchringer Wehr in ihren Reihen begrüßen. Dem standen zwei Austritte sowie zwei aktive Wehrkräfte, die in die Altersabteilung wechseln, gegenüber. Zahlreiche Wehrkräfte besuchten erfolgreich auf Kreis- und auf Landesebene Lehrgänge, so dass 21 Wehrkräfte, teilweise in Abwesenheit, geehrt beziehungsweise befördert werden konnten.

Neu in die Wehr aufgenommen (von links): Mike König (Stellvertretender Kommandnat), Heiko Weißenberger (zur Verstärkung der Tagesbereitschaft), André Schneider, Holger Homburger (wegen Corona nachträglich), Andy Rohner, Florian Eckert (Stellvertretender Kommandant) und Bernhard Loll (Kommandant). | Bild: Dietmund Schwarz

In einem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Thomas Schäuble für die hoch anzurechnende ehrenamtliche Arbeit zum Schutze der über 8000 Einwohner Lauchringens sowie die gute Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften und der Gemeinde. Auch Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger sowie Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Ralf Rieple bedankten sich in ihren Grußworten für das beispielhafte Zusammenwirken aller.