Lauchringen vor 2 Stunden

Auto kollidiert in Lauchringen an Bahnübergang mit Zug – Autofahrer seit 15 Jahren ohne Führerschein

Zu einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am Montag in Lauchringen. Dabei ist ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.