Die Ausbildungsbörse der Schule am Hochrhein findet in diesem Jahr erstmals hybrid, als Präsenz- und Digitalmesse, statt. Schüler und weitere Interessierte können bereits seit Januar unter www. ausbildungsboerse-lauchringen.de die digitale Ausbildungsbörse mit 65 Messeständen virtuell besuchen. Bei der Präsenzveranstaltung am Samstag, 18. März, gibt es die Möglichkeit, sich in und auch rund um die Schule am Hochrhein persönlich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich 62 regionale wie überregionale Ausbildungsbetriebe unterschiedlicher Branchen, stellen ihre Ausbildungsberufe vor, wollen mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu beantworten.

Die Schüler stehen im Mittelpunkt der Ausbildungsbörse. Sie können sich umfangreich zu ihren Wunschberufen informieren, Arbeitgeber kennenlernen und an zahlreichen Präsentations- und Mitmachstationen auch die Praxis erleben. Nicht nur Ausbildungsstellen, sondern auch Praktikumsplätze ergeben sich oftmals aus einem solchen Erstkontakt. Die Ausbildungsbörse wird von der Schule am Hochrhein organisiert, richtet sich aber auch an die interessierte Öffentlichkeit. „Jeder ist herzlich eingeladen, sich persönlich vor Ort zu informieren“, betont Schulleiterin Ulrike Stoll. Die Berufsplanung nimmt an der Schule am Hochrhein einen wichtigen Stellenwert ein, die Ausbildungsbörse sei ein tragender Baustein im Lehrplan. „Es ist uns sehr wichtig, unsere Schüler auf ihrem Weg in die Arbeitswelt in allen Bereichen zu unterstützen“, erklärt Ulrike Stoll. Gemeinsam mit Sascha Travica, Leiter des Sozialteams der Gemeinde Lauchringen, organisiert sie seit zehn Jahren die Ausbildungsbörse. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nur digital stattfinden konnte, feiert in diesem Jahr die erste hybride Ausbildungsbörse ihre Premiere. „Mit unserem digitalen Angebot und der Präsenz-Veranstaltung präsentieren wir unsere Ausbildungsbörse noch vielfältiger und bieten unseren jungen Besuchern mehr Inspirationen und Informationen“, freut sich Sascha Travica.