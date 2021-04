von Sandra Holzwarth

Lauchringen (sho) Die Schule am Hochrhein organisiert mit Unterstützung der Gemeinde Lauchringen zum achten Mal die Ausbildungsbörse. Schulleiterin Ulrike Stoll und Sascha Travica, Leiter des Sozialteams der Gemeinde Lauchringen ziehen seit Jahren alle wichtigen Fäden rund um die Organisation und Durchführung der Messe. Sie greifen auf eine Menge Erfahrung zurück, doch in diesem Jahr stellt die erstmals digitale ABB ganz neue Herausforderungen an das eingespielte Orga-Team. „Wir möchten unsere Schüler bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft unterstützen“, erklärt Ulrike Stoll die Motivation zur digitalen Ausbildungsbörse. Gemäß dem Leitbild der Schule „Gemeinsam auf das Arbeits- und Berufsleben vorbereiten“, ist die Berufsplanung ein wichtiger Part und die ABB ein tragender Baustein im Lehrplan“, erklärt Stoll, „Unser Ziel ist es, dass jeder Schüler einen guten Anschluss hat, wenn er die Schule verlässt.“ Auch für die regionale Wirtschaft ist die Ausbildungsbörse eine wichtige Plattform um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen, dass zeigt sich deutlich am starken Interesse. „Mit 57 Teilnehmern ist die Messe noch vielfältiger als in den Vorjahren“, freut sich Sascha Travica. Die Erwartungen der Organisatoren auf eine starke Beteiligung bei der digitalen ABB wurden noch übertroffen. „Die große Resonanz der letzten Jahre und die Tatsache, dass die junge Zielgruppe ganz selbstverständlich digital unterwegs ist, ließen die Unternehmen nicht lange zögern“, erklärt Travica. Die Teilnehmergebühr wurde bewusst niedrig angesetzt, um auch kleinen Firmen ein attraktives Angebot zu offerieren. „Das ist nur möglich durch die Unterstützung der Gemeinde Lauchringen, die unseren Schuletat für die ABB aufstockt“, lobt Ulrike Stoll. Powerwochen Die ABB ist für alle Interessierten ohne Anmeldung und kostenlos zugänglich. Die Klassenstufen acht bis zehn der Schule am Hochrhein besuchen die Messe auch angeleitet, im Rahmen des Unterrichts. Exklusiv für die Schüler wurden vom 10. bis 21. Mai die Powerwochen ins Leben gerufen. Dieses zusätzliche Angebot ermöglicht per Videokonferenz den persönlichen Kontakt zu den Firmen, mit denen sich die Jugendlichen im Vorfeld bereits auseinandergesetzt haben. Live zugeschaltet stellen die Unternehmer oder Mitarbeiter den interessierten Schülern ihren Betrieb und die Ausbildungsmöglichkeiten detailliert vor und beantworten alle noch offenen Fragen. „Die Powerwochen bedeuten für uns einen großen organisatorischen Aufwand, denn die Liveschalten müssen alle terminiert werden“, erklärt Ulrike Stoll, „doch so bietet sich auch im Rahmen der digitalen Messe die Chance persönliche Kontakte zu knüpfen.“ Fast 40 Unternehmen bieten den Schülern während der Powerwochen diesen direkten Draht.

Start in eine erfolgreiche Zukunft

Seit sieben Jahren gibt es die Ausbildungsbörse in Lauchringen. Jährlich kamen bis zu 1000 Besucher auf die Messe.

Lauchringen (sho) Nur einen Klick entfernt ist die Ausbildungsbörse in diesem Jahr für alle Schüler und Interessenten. Nachdem sie in den vergangenen sieben Jahren als Messe in der Schule am Hochrhein mit jährlich 700 bis über tausend Besuchern Erfolgsgeschichte geschrieben hat, findet sie in diesem Jahr in digitalen Räumen statt. Die Veranstaltung und damit auch die beteiligten Unternehmen, kommen in diesem Jahr zu den Schülern – direkt aufs Smartphone, Tablet oder den Computer. Auch in diesem Rahmen bietet sie den Schulabgängern berufliche Orientierung, eine Fülle von Informationen und die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Regionale Ausbildungsbetriebe präsentieren ihre Unternehmensprofile und zeigen auf, wie vielfältig die Möglichkeiten und Karrierechancen in den jeweiligen Berufen sind. Nicht nur Ausbildungsstellen, sondern auch Praktikumsplätze ergeben sich oftmals aus dem Erstkontakt bei der ABB. Viele Firmen sind seit der ersten Ausbildungsbörse jedes Jahr mit dabei. „Wir sind den teilnehmenden Firmen für ihre Treue sehr dankbar und auch dafür, dass sie diesen neuen, digitalen Weg mit uns gehen“, betont Ulrike Stoll. Nachdem die ABB im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns abgesagt werden musste und für die Schulabgänger in der Pandemie keine Praktika möglich sind, ist sie sehr froh, dass die Ausbildungsbörse in diesem Rahmen stattfinden kann. Nicht nur die Schüler, auch Eltern sind herzlich eingeladen die Plattform zu nutzen, um sich über Firmen und Berufe zu informieren. Ein virtueller Familienausflug zur digitalen ABB kann jederzeit unternommen werden. Anders wie in früheren Jahren, ist auch der zeitliche Rahmen der ABB. Während in der Vergangenheit das Schulhaus für einen Tag zum Messegelände wurde, bleibt die Plattform mit allen Messeständen zur beruflichen Orientierung in diesem Jahr über mehrere Wochen bis zum 23. Juli bestehen. Teilnehmer Bei der Lauchringer Ausbildungsbörse nehmen folgende Firmen teil: Bucher Hydraulics GmbH

Geschwister May OHG

Landratsamt Waldshut

Schilling Engineering GmbH

Feinwerktechnik hago GmbH

Gemeinde Lauchringen

Kindergarten St. Vinzenz

Kleinkindertagesstätte Blumenwiese

AOK Hochrhein-Bodensee

Merz Aufbereitungstechnik GmbH

Schluchseewerk AG

Fressnapf Wieland GmbH

Finanzamt Waldshut-Tiengen

FAB Fördertechnik und Anlagenbau GmbH

Sedus Stoll AG

Möbelmarkt Dogern

Sto SE & Co. KGaA

DRK Landesverband Badisches Rotes Kreuz – Regionalverband Lörrach

Rhein-Perle

OBI Bau- und Heimwerkermarkt Tiengen

Baugeschäft Schmidt Zanotti

Zimmerei Denz

Freter Gebäudetechnik

Solar und Energiespeicher

Eliquo Stulz GmbH

Awo Seniorenzentrum Sonnengarten

Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH

Handwerkskammer Konstanz

Ritz GmbH Elektromaschinen- und Apparatebau

Karriereberatung der Bundeswehr Lörrach

Rolf Preis

Deutsche Bahn AG

Tröndle Haustechnik GmbH

Mack Alusysteme GmbH

Binkert Haustechnik GmbH

dm-drogeriemarkt GmbH + Co. KG

Asprion Ofenbau

Schleith GmbH Baugesellschaft

THW-Jugend Waldshut-Tiengen

Autohaus Tiefert GmbH

Kohl Bedachungen GmbH

Grieshaber Logistics Group AG

Agentur für Arbeit

Krügle & Höhl GmbH

Dorfhelferinnenwerk Sölden

Bau – Dein Ding/Bauwirtschaft Baden-Württemberg.

Caritas Hochrhein

Gewerbeschule Bad Säckingen

Landespolizei Baden-Württemberg

Hotel Feldeck

Maier Sanitär & Heizungstechnik GmbH

Rechtsanwaltskammer Freiburg

Kath. Kita St. Elisabeth

Lidl-Vertriebs GmbH & Co.KG

Klinikum Hochrhein GmbH

Lovisi Versicherungsmakler GmbH

Autohaus Südstern-Bölle

UCC Solutions

Wichtige Plattform für Jugendliche und Wirtschaft

Solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben. In diesem Jahr ist die Ausbildungsbörse nur digital möglich. Doch während der Powerwochen gibt es für die Schüler am Hochrhein dennoch die Möglichkeit zu einem direkten Kontakt.