Bei der Lauchringer Ausbildungsbörse präsentieren sich: Adler, Lauchringen, Agentur für Arbeit, Aldi Süd, Autohaus Peter Ebner GmbH, Autohaus Tiefert GmbH, AWO, Seniorenzentrum Sonnengarten, Bamo Stahl und Anlagenbau GmbH, Bernauer Design, Bucher Hydraulics GmbH, Bundespolizei, Caritasverband f. Erzdiözese Freiburg, Caritasverband Hochrhein, Deutsche Bahn AG, dm drogerie markt GmbH & Co. K.G., Dorfhelferinnenwerk Sölden, DRK Kreisverband Waldshut, Eliquo Stulz GmbH, FAB, Fördertechnik und Anlagenbau GmbH, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Feinwerktechnik hago GmbH, Fielmann AG, Finanzamt Waldshut-Tiengen, Gartenhotel Feldeck, Gemeinde Lauchringen, Gemeinde Lauchringen Bäderbetriebe, Geschwister May OHG, Günthart, Handwerkskammer Konstanz, HeDu Hectronic Dunkermotoren, Justizvollzugsanstalt Waldshut-Tiengen, Justus-von-Liebig-Schule Waldshut, Kaufland, Katholische Kita St. Elisabeth, Karriereberatung der Bundeswehr Freiburg, Kita Kinderwelt, Klinikum Hochrhein GmbH, Landespolizei Baden Württemberg, Landesverband Badisches Rotes Kreuz, Lovisi Versicherungsmakler GmbH, Landratsamt Waldshut, Mack Alu-Systeme GmbH, Metallbau Blechinger, Merz Aufbereitungstechnik GmbH, Perfekt Dienstleistungen e.K., Pflegeheim Haus am Vitibuck, Rechtsanwaltskammer Freiburg, Rhein-Perle, Schilling Engineering, Schleith GmbH Baugesellschaft, Schreinerei Hilpert, Schünke Bauzentrum Baumaschinen GmbH, St. Josefshaus Herten, THW Waldshut-Tiengen, Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Sto SE & Co., KGaA, Tröndle Haustechnik GmbH, Visco Jet Rührsysteme GmbH, Wohnparc Dick, ZG Raiffeisen eG.

Auch für die regionale Wirtschaft ist die Ausbildungsbörse eine wichtige und wertvolle Plattform, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen, dass zeigt sich deutlich am starken Interesse. „Mit 65 Teilnehmern ist die Messe noch vielfältiger als in den Vorjahren“, freut sich Sascha Travica. Auch das digitale Konzept findet bei den Ausstellern großen Anklang. „Die rundum positive Resonanz der letzten Jahre und die Tatsache, dass die junge Zielgruppe ganz selbstverständlich digital unterwegs ist, ließen die Unternehmen nicht lange zögern“, erklärt Travica.

Mit der hybriden Ausbildungsbörse werden jetzt die Vorteile beider Modelle aus den vergangenen zehn Jahren vereint. Ein Besuch der Ausbildungsbörse ist jetzt virtuell oder persönlich und natürlich auch auf beiden Wegen möglich. „Die Ausbildungsbörse im Rahmen beider Konzepte anzubieten, verlangt von unserem Orga-Team ein großes Engagement, aber der Nutzen ist für unsere Schüler so groß und vielfältig, dass es alle Mühe wert ist“, freut sich Ulrike Stoll. „Wir möchten unsere Schüler bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft in allen Bereichen unterstützen und sie bestmöglich auf die Arbeits- und Berufswelt vorbereiten“, betont sie die Motivation zur hybriden Ausbildungsbörse. „Die Berufsplanung ist an unserer Schule am Hochrhein ein ganz wichtiger Part und die ABB ein tragender Baustein in unserem Konzept“, erklärt Stoll, „Unser Ziel ist es, dass jeder Schüler einen guten Anschluss hat, wenn er unsere Schule verlässt.“

Seit zehn Jahren schreibt die Schule am Hochrhein mit ihrer jährlich stattfindenden Ausbildungsbörse bereits Erfolgsgeschichte. Sieben Jahre lang hatte die Veranstaltung auf dem Schulgelände bis zu tausend Besucher gezählt. 2020 hat der Lockdown in der Corona-Pandemie nur fünf Tage vor der Ausbildungsbörse alle Pläne zunichte gemacht. Doch schon 2021 hatte das Orga-Team der Schule die Möglichkeit geschaffen, die Ausbildungsbörse digital zu veranstalten und dank dem großen Erfolg und der vielen positiven Rückmeldungen von Schülern und Unternehmen wurde das digitale Konzept aus 2022 aufgelegt. „Auch in diesem Rahmen konnten wir unseren Schulabgängern berufliche Orientierung, eine Fülle von Informationen und die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen ermöglichen“ erklärt Sascha Travica.

Mit Unterstützung verschiedener Medien und Videos werden den Besuchern vielfältige Informationen zum Unternehmen und den Ausbildungsmöglichkeiten geboten. So erhalten die Besucher einen Überblick über die Unternehmen und die Berufe, die man dort erlernen kann. 65 regionale, wie auch überregionale Firmen und Institutionen beteiligen sich in diesem Jahr an der Ausbildungsbörse. Mit dabei ist unter anderem auch der Europapark Rust, der allein zwölf verschiedene Ausbildungsberufe anbietet. Auch die Bundesbahn und die Bundeswehr gehören zu den überregionalen Unternehmen, die sich vorstellen. Aus der Region präsentieren sich viele Betriebe und Institutionen unterschiedlichster Branchen. Ob Ausbildung, Praktikum oder Duales Studium – für Schulabgänger stehen viele Wege offen. Auch die Bundesagentur für Arbeit stellt sich vor und bietet den Berufseinsteigern weitere Unterstützung. Nicht nur die Schüler, auch Eltern sind herzlich eingeladen beide Plattformen zu nutzen, um sich über Firmen und Berufe zu informieren. Die digitale ABB ist für alle Interessierten ohne Anmeldung und kostenlos zugänglich.

Lauchringen - Auf www.ausbildungsboerse-lauchringen.de können Jugendliche, Eltern und Interessierte einen spannenden, virtuellen Rundgang über die digitale Ausbildungsbörse unternehmen. Mit einem Klick können die Besucher, je nach Vorlieben und Begabung, zwischen den Branchen Soziales, Handwerk und Industrie, Verwaltung, und Einzelhandel wählen und in diesen Bereich eintreten. Dort präsentieren sich regionale Firmen an ihren virtuellen Messeständen.

Lauchringen – Die Schule am Hochrhein lädt am Samstag, 18. März, von 10 bis 14 Uhr zur Ausbildungsbörse (ABB) nach Lauchringen ein. Im Schulhaus und auf dem Außengelände präsentieren 62 Ausbildungsbetriebe ihre Unternehmensprofile und zeigen auf, wie vielfältig Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in den jeweiligen Berufen sind. Nicht nur Ausbildungsstellen, sondern auch Praktikumsplätze ergeben sich oftmals aus dem Erstkontakt bei der ABB. Jugendliche und Eltern haben Gelegenheit, sich über aktuelle Trends auf dem Ausbildungsmarkt, und über die Anforderungen zu interessanten Berufen zu informieren.

Erstmals findet die Ausbildungsbörse in diesem Jahr hybrid statt. Bereits seit Januar können Schüler und interessierte Besucher sich unter www. ausbildungsboerse-lauchringen.de über Firmen und Berufe informieren. Am 18. März bietet sich außerdem in der Schule am Hochrhein die Gelegenheit, persönlich mit 62 Ausstellern ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und an den Präsentationsständen und Mitmachstationen manche Berufe sogar praktisch zu erleben. Jeder ist eingeladen sich persönlich vor Ort zu informieren. „Die Ausbildungsbörse an unserer Schule präsentiert sich wieder sehr vielfältig mit unterschiedlichen Branchen und einem breiten Ausbildungsangebot“, zeigt sich Sascha Travica rundum zufrieden. Als Leiter des Sozialteams der Gemeinde Lauchringen zieht er gemeinsam mit Schulleiterin Ulrike Stoll alle wichtigen Fäden rund um die Organisation der Ausbildungsbörse.

Nachdem die ABB in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt ausschließlich digital stattgefunden hat, schlägt die Schule am Hochrhein in diesem Jahr ein neues Kapitel auf und geht mit ihrer erfolgreichen Veranstaltung den hybriden Weg. Das digitale Angebot der Ausbildungsbörse ist für alle Besucher über Smartphone, Tablet und Computer jederzeit zugänglich. So können sich alle Interessierten im Vorfeld zur Börse am 18. März auf dem Schulgelände bereits vorbereiten und informieren. „Es war uns wichtig, den Schülern und Besuchern der Ausbildungsbörse in diesem Jahr beide Möglichkeiten anbieten zu können“ erklärt Schulleiterin Ulrike Stoll. Die Klassenstufen acht bis zehn der Schule am Hochrhein besuchen die Messe auch angeleitet, im Rahmen des Unterrichts.

Gewinnspiel

Die Ausbildungsbörse am 18. März bietet auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Gewinnspiel. Wer gut aufpasst und die Aufgabe erfüllt, kann mit ein wenig Glück eine Eintrittskarte in den Europapark Rust gewinnen.