Lauchringen – Bereits zum neunten Mal findet die Ausbildungsbörse, organisiert von der Schule am Hochrhein aus Lauchringen statt. Ab dem siebten März können sich Jugendliche und Eltern über die verschiedensten Möglichkeiten einer Ausbildung, eines Praktikums oder eines Dualen Studiums von insgesamt 51 ausstellenden Unternehmen informieren und Kontakt aufnehmen.

Ausbildungsbetriebe

„Unsere Messe ist eine Schnittstelle für Schüler, Eltern und Betriebe“, fasst die Rektorin Ulrike Stoll das Konzept grob zusammen. Ähnlich wie im vergangenen Jahr, wird die Veranstaltung wieder digital angeboten. „Das Konzept hat sich bewährt“, resümiert sie rückblickend. Nachdem durch die pandemiebedingten Auflagen die bekannte Präsenzveranstaltung im vergangenen Jahr nicht angeboten werden konnte, dachte das Organisationsteam um und gestaltete die Messe digital. Primär richtet sich das Angebot an die Schülerinnen und Schüler der Schule am Hochrhein, doch, so betont die Rektorin „jeder ist eingeladen, sich zu informieren“.

Konzipiert ist die digitale Messe so, dass sie problemlos auf dem Handy oder dem Tablet „besucht“ werden kann und dies ohne eine Registrierung. Die angemeldeten Unternehmen werden über die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Unterteilt in die Bereiche Handwerk, Verwaltung, Soziales, Einzelhandel und Gastronomie können sich die Besucher zunächst erst mal umschauen, welche Firmen „vor Ort“ sind. Ähnlich wie auf einer realen Messe, gibt es die unterschiedlichsten Ausstattungen der virtuellen Stände mit interaktiven Buttons. Hier finden die Besucher beispielsweise Bilder oder PDFs der Unternehmen. „Es sind tolle Videos hinterlegt von den Unternehmen“ nennt Sascha Travica, Diplom Sozialpädagoge an der Schule am Hochrhein und Mitorganisator einen weiteren Mehrwert der digitalen Veranstaltung. Auch ist bei manchen Firmen die Möglichkeit einer Chat-Funktion mit einem Ansprechpartner hinterlegt.

„Unsere Messe ist eine Schnittstelle für Schüler, Eltern und Betriebe.“

Ulrike Stoll, Rektorin