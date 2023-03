Zahlreiche fleißige Helfer greifen am Samstag, 11. März, wieder zu Zange, Eimer und Müllsack und machen sich auf den Weg zur Küssaburg. Nach der erfolgreichen Premiere der Müllsammel-Sternwanderung im März 2022, findet nun die zweite Auflage statt. Die Teilnehmer starten in sechs Orten und treffen dann zum Abschluss auf der Küssaburg aufeinander.

Wer veranstaltet die Aktion?

Zu dieser gemeinsamen Müllsammelaktion rufen verschiedenen Initiativen auf. An der Sammelaktion beteiligen sich die Klettgau-Cleaners Klettgau, die Initiative Zukunftsfest Küssaberg, der Klimabeirat Lauchringen, die Klettgau-Cleaners Tiengen, die Wutöschingen-Cleaners und das Bürgernetzwerk Hohentengen.

Wer kann mithelfen?

„Wir räumen in einer Müllsammel-Sternenwanderung den herumliegenden Unrat weg. Wir säubern Plätze, Wege und Straßenränder zur Küssberg hin. Wir brauchen auch Deine Hilfe“, heißt es in der Ankündigung. Mitmachen kann jeder, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mitgebracht werden sollen eine Warnweste und Handschuhe, falls vorhanden auch eine Müllzange.

Wo und wann treffen sich die Helfer?

Für den Samstagvormittag sind alle Helfer in den jeweiligen Gemeinden zur Teilnahme aufgerufen. Die Initiativen treffen sich jeweils um 9 Uhr.

Hohentengen: Am Blockhuus (Kontakt 0160 92 38 75 84

Klettgau: Unter der Geisslinger Brücke (Kontakt 0174 205 30 06

Küssaberg: Am Gemeindezentrum (Kontakt 0174 243 02 40)

Lauchringen: Am Bauhof (Kontakt 0157 73 07 44 24)

Wutöschingen: Am Sportplatz, Altglascontainer (Kontakt 0175 737 99 30)

Tiengen: Am Bahnhof-Parkplatz, Bahnübergang (Kontakt 0179 618 14 65).

Von dort aus starten die Müllsammler dann ihren Weg zur Küssaburg. Dabei wollen die Engagierten die Landschaft vom Müll befreien und jede Menge Unrat einsammeln.

Die Tiengener Initiative, die bereits Anfang des Monats das Städtle von Müll befreit hat, wird an diesem Tag vorwiegend in und um Tiengen sammeln, laut Plan der Initiative in den Gewerbegebieten Lonza und Kaitle.

Wann und wo endet die Aktion?

Zum Abschluss der Aktion treffen sich alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Vesper auf der Küssaburg. Dort soll dann auch wieder die geschätzte Menge des gesammelten Mülls bekannt gegeben werden. Die Initiatoren hoffen, dass die Aktion nicht wegen schlechten Wetters abgesagt werden muss. „Schenk‘ der Natur diesen Tag“, heißt es zum Abschluss der Ankündigung der sechs Initiativen.