von Herbert Schnäbele

Große Freude herrschte beim Tennisclub, als sich die Mitglieder zum ersten offiziellen Trainingstag auf dem Vereinsgelände eingefunden hatten. Der Vorstand konnten an diesem Tag zwei neue hauptamtliche Tennistrainier willkommen heißen: Fabian Gut aus Tiengen und Labinot Nuredini aus Madrid werden sich in erster Linie um die Jugendarbeit kümmern.

Die beiden neuen Trainer beim TC Lauchringen, links Labinot Nuredini (39) aus Madrid und Fabian Gut (36) aus Tiengen. Beide Trainer sind Inhaber der B-Trainer-Lizenz. | Bild: Herbert Schnäbele

Vorsitzender Alexander Vogt erläuterte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man sich im Verein neu aufgestellt habe. Nachdem man bisher durch die Tennisschule „Tennis and more“ aus Eggingen betreut worden sei, habe man sich jetzt durch die Verpflichtung der beiden Trainer selbstständig gemacht. „Obwohl Tennissport unter den Corona-Vorschriften relativ gut zu handhaben gewesen ist, sind wir sehr froh, dass jetzt wieder das reguläre Training beginnen kann“, so Vogt. Auch sei besonders unter den Jugendlichen des Vereins neue Begeisterung zu spüren. „Wir versprechen uns von den nun fest angebotenen Trainingszeiten der beiden neuen Trainer einen weiteren Aufwärtstrend der Jugendarbeit.“

Zusätzlich unterstützt Ann-Kathrin Happe, Beisitzerin im Vorstand, die Jugendwartin Ruth Nusser bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die acht Jugendmannschaften. So gibt es zum Beispiel in der zweiten Ferienwoche auf dem Trainingsgelände des Vereins ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche, bei dem einerseits Spaß und Spiele, andererseits aber auch Koordinations-, Technik- und Konditionstraining angeboten werden.

Das Sommercamp Vom 3. bis 13. August findet für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre auf dem Vereinsgelände ein Sommercamp statt. Daran können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Die Betreuung erfolgt durch die beiden lizenzierten Trainer, sowie durch weitere Vereinstrainer. Neben einem exklusiven Camp-Shirt gibt es täglich Snacks und Getränke und am letzten Tag ein gemeinsames Mittagessen. Der Unkostenbeitrag beträgt 150 Euro. Meldeschluss ist der 4. Juli. Anfragen zum Camp und zur Jugendarbeit per E-Mail an Ann-Kathrin Happe (Jugendtrainig@tc-lauchringen.de).

Die Betreuung erfolgt durch die beiden neuen B-lizenzierten Tennistrainer, sowie durch weitere Vereinstrainer. Vorsitzender Alexander Vogt betont: „Es ist fantastisch, dass man in so kurzer Zeit quasi eine eigene Tennisschule im Verein einrichten konnte. Das ist in erster Linie das Verdienst unserer Beisitzerin Ann-Kathrin Happe.“ Diese zeigte sich glücklich über das verbesserte Trainingsangebot, das auch jederzeit von Nichtmitgliedern aus Lauchringen bei einem Schnuppertrainings kennengelernt werden kann.

Der Tennisclub Lauchringen wurde 1976 gegründet und hat 225 Mitglieder, davon 71 Jugendliche, von denen 40 regelmäßig trainieren.