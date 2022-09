Das ASS GesundSEINzentrum ist ein Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen, um sich gesund & fit zu halten. Vor allem Gruppenkurse fördern die Gemeinschaft. Von entspannendem Yoga über beweglichkeitsfördernde Gymnastik bis hin zu Power-Einheiten wie HIIT und Indoor Cycling ist für jede*n was dabei. „Unsere Mitglieder genießen nach dem Training auch gerne das gemütliche Beisammensein bei einem leckeren Kaffee oder fruchtigen Shake in unserem Bistro.“ Besonders beliebt ist auch der neu geschaffene Outdoorbereich: Überdacht, aber mit freiem Blick in die Natur, setzt der Erholungseffekt nach einem langen Arbeitstag schnell ein.

„Unser Ziel ist es, dass die Menschen ihre Selbstständigkeit und Beweglichkeit erhalten – insbesondere im Alter“, erklärt Laura Gamp. Dazu stehen unter anderem mehrere Präventionskurse auf dem Programm, die auch von den Krankenkassen bezuschusst werden. Zertifiziert nach §20 sind unter anderem das oben genannte Rückenkonzept sowie Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining für die allgemeine Fitness. Gerade in Arbeit ist ein neues Konzept, das sich vor allem an Schüler und junge Leute richtet. „Deren Alltag wird immer bewegungsärmer“, weiß die Diplom-Fitnessökonomin, weshalb ein auf die jungen Leute zugeschnittenes Bewegungsprogramm nicht nur Spaß machen, sondern auch Erfolge bringen soll. Natürlich werden zu diesem besonderen Programm auch entsprechende Schülertarife und -angebote zur Verfügung gestellt.

„Die Menschen sollen nicht nur trainieren oder gesund essen, sondern auch verstehen, was warum Sinn ergibt und wie man durch kleine Änderungen im Alltag spürbar mehr Lebensqualität gewinnt“, erklärt die Inhaberin. Das Angebot richtet sich an Menschen jeglichen Alters. Die Erfolge und das jahrelange Vertrauen der Mitglieder sprechen für sich.

Lauchringen (ska) Seit das ASS an den heutigen Standort umgezogen ist, hat es sich zu einem der größten Gesundheitszentren am Hochrhein entwickelt. Neben klassischen Trainingsmöglichkeiten für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit gehören ein Faszien-Trigger-Therapiezentrum sowie erfolgsbewährte, alltagstaugliche Ernährungskonzepte, Wellness und Entspannungsangebote zum ganzheitlichen Portfolio des Studios. Ergänzt durch persönliches Coaching und kostenlose Workshops, Seminare und Expertenvorträge zu Themen wie Faszien, gesunder Rücken, Säure-Basen-Haushalt, Stoffwechsel und mehr, findet man hier alles, um sich mit Freude gesund und fit zu halten.

Lauchringen – Zum 15-jährigen Jubiläum am heutigen Standort stellt das ASS GesundSEINzentrum in Lauchringen mit einer neuen Geschäftsführerin die Weichen für die Zukunft. Zum 1. August hat Laura Gamp den Club von der bisherigen Inhaberin Elli Kiener übernommen und strebt an, „mit innovativen Ideen für die Zukunft das bewährte Angebot des GesundSEINzentrums weiter auszubauen“.

Nach der Auszeichnung zum Club des Jahres im Jahr 2020 durch eine renommierte Branchenzeitschrift, will das ASS seinen Gästen auch künftig bestmögliche Unterstützung beim gesund und fit werden, sein und bleiben, bieten. Dazu gehört unter anderem die Fortsetzung des bewährten ASS-Stoffwechselprogramms, das von Elli Kiener entwickelt wurde und weiterhin von ihr gecoacht wird.

Tag der offenen Tür

Wer mehr über das gesamte Angebot des „GesundSEINzentrums“ erfahren und das Team kennenlernen möchte, der ist am Sonntag, 18. September, zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Von 10 bis 17 Uhr gibt das Team Antworten auf alle Fragen und stellt bei Interesse das neue, individuelle Mitgliedschaftskonzept vor. „Die Leute möchten heutzutage flexibler sein – also haben wir unsere Tarife und Angebote entsprechend angepasst“ erläutert Laura Gamp. Wer nicht nur reinschauen, sondern das Programm auch ausprobieren möchte, kann direkt einen Termin für ein kostenloses Schnuppertraining beim gut ausgebildeten Team vereinbaren. Das „ASS GesundSEINzentrum“ in Lauchringen ist mehr als nur ein Fitnessclub, in dem für „die gute Figur“ trainiert wird.

2007 von Elli Kiener am heutigen Standort neu eröffnet, bietet der Club seinen Gästen ein vielfältiges Angebot für einen rundum gesunden Körper – und das in einer familiären Wohlfühlatmosphäre. „Wer uns kennt weiß, dass es bei uns um Gesundheit geht“, erklärt Laura Gamp.

Die 24-Jährige, seit Anfang August neue Geschäftsführerin, ist bereits seit 2015 im Studio beschäftigt: Direkt nach der Schule hat sie dort den praktischen Teil ihres dualen Studiums im Bereich Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaften absolviert, mit dem Bachelor of Art abgeschlossen und seither die Geschäftsführung unterstützt.