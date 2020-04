Es entsteht keine neue Halbinsel, die Wutach wird auch nicht verengt. Fußgänger rätselten schon, was in der Wutach in den vergangenen Wochen und Tagen passierte. Sandsäcke waren im Halbkreis im Wasser angeordnet, Bagger schaufelten. Jetzt sind sie wieder weg. Schlicht und einfach: Die Gemeinde musste einen unter der Wutach verlaufenden und leckgeschlagenen Abwasserkanal reparieren.

Lauchringen Großbaustelle Ortsumfahrung Oberlauchringen: Arbeiter setzen an der Bahnstrecke Hilfsbrücken ein Das könnte Sie auch interessieren

Leitungsabschnitt unter dem Fluss

Die Bauamtsmitarbeiter mit ihrem Leiter Roland Morawczik bemerkten schon Ende des vergangenen Jahres ein Loch in der Abwasserleitung, die aus dem Ortsteil Oberlauchringen kommt und im Bereich zwischen Freibad und Gemeindehalle Oberlauchringen unter der Wutach verläuft.

Sandsäcke sollen die Baustelle abschirmen. Das eingeschlossene Wasser wird abgepumpt. | Bild: Gemeinde Lauchringen

„Kies ist reingeschwemmt worden, zum Glück hat sich ein großer Stein davor gesetzt, Kies ist nicht mehr durchgekommen, aber das Wutachwasser ist weiter ins Loch geflossen“, erklärt Morawczik auf Anfrage.

Mehrbelastung für Kläranlage

Durch das einlaufende Wasser ist die Kläranlage in Tiengen einer Mehrbelastung ausgesetzt gewesen. „Das Wasser ist unnötig aufbereitet worden, es ist ja kein schmutziges Wasser, aber das kostet Geld und macht Arbeit“, betont der Bauamtsleiter.

Niederschläge verzögern Arbeiten

Vor Weihnachten habe man nichts mehr machen können. Danach, besonders im Februar, habe Regen den Wutachpegel erhöht. Vor wenigen Wochen begann die Firma Klefenz mit den Arbeiten. Die Sandsäcke im Fluss sollten das Wasser abhalten, mit Pumpen wurde der Bereich ums Ufer trockengelegt, damit Arbeiter und Bagger an die Baustelle heran kamen. Das Loch im 300er-Zementrohr wurde von oben mit Blech und Beton geschlossen.

Lauchringen Neue Rutsche im Freibad Lauchringen wird noch länger Das könnte Sie auch interessieren

Noch eine Schicht Beton wurde aufgetragen. Die Säcke blieben zur Sicherheit noch einen weiteren Tag im Flussbett, bis sie schließlich entfernt worden sind. Bürgermeister Thomas Schäuble erklärt, dass es sich um die Hauptleitung vom Oberlauchringer Altdorf nach Tiengen handle. Zu den Kosten kann er noch nichts sagen. Er rechnet mit einem fünfstelligen Betrag in der Größenordnung von 20.000 Euro.