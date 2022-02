„Die Missstände in der Kirche lösen bei vielen Menschen Emotionen wie Wut, Ärger, Sorgen und Ängste aus“, weiß die Lauchringerin Ulrika Schirmaier, die 2019 gemeinsam mit Karin Höhl und Gertrud Bernauer-Eckert zum Kirchenstreik in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena aufgerufen hatte.

Mit einer sogenannten Klageandacht haben die drei Frauen eine Plattform geboten, bei der die Teilnehmer ihre Gefühle hinsichtlich der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ausdrücken konnten. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, zieht Ulrika Schirmaier eine Bilanz der Veranstaltung, die am vergangenen Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche in Unterlauchringen stattfand.

Auf Papierzettel schrieben die Teilnehmer der Andacht ihre Gedanken, Gefühle und Forderungen an die Kirchenoberen auf, die anschließend von Ulrika Schirmaier, Karin Höhl und Gertrud Bernauer-Eckert anonymisiert vorgelesen und an einem Holzkreuz vor dem Altar befestigt wurden.

Hintergrund Seit Wochen steht der emeritierte Papst Benedikt in der Kritik, weil ein Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising ihm Fehlverhalten in vier Fällen vorwirft. Kürzlich äußerte er sich dazu. In einem Brief bat Benedikt XVI. die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirchen um Verzeihung. Den Vorwurf, er habe den sexuellen Missbrauch vertuschen wollen, weist er aber entschieden zurück. Für Ulrika Schirmaier kommt die Entschuldigung zu spät. „Sie hätte eine ganz andere Gewichtung, wenn er es gleich getan hätte und nicht erst unter dem öffentlichen Druck“, sagt die gläubige Katholikin und Religionslehrerin aus Lauchringen über den emeritierten Papst.

„In den Rückmeldungen der Mitfeiernden war besonders die Anteilnahme am Leid der Opfer spürbar“, berichten die Initiatorinnen. Nachdrücklich sei auch gefordert worden, die Missbrauchstaten aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Das Entsetzen und die Fassungslosigkeit über die Vorfälle innerhalb der katholischen Kirche sei dabei zum Ausdruck gebracht worden.

„In all dem Dunkel muss die frohe Botschaft wieder im Mittelpunkt stehen. Mutmachende Zusagen Gottes und stärkende Worte aus der Bibel wurden den Gläubigen mit auf den Weg gegeben“, fassen die Veranstalterinnen die Andacht zusammen.

Aktuell planen die Initiatorinnen, die die Aktionsgruppe Maria 2.0 Lauchringen gegründet hatten, keine weiteren Veranstaltungen, wie Ulrika Schirmaier auf Nachfrage mitteilt. Teilnehmer der Klageandacht hätten die drei Frauen jedoch darin bestärkt, sich weiter für Reformen und Veränderungen in der katholischen Kirche einzusetzen und ihre Stimme gegen Missstände zu erheben.