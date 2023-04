Eine Besonderheit haben die Zuhörer beim Frühjahrskonzert des Blasorchesters Unterlauchringen in der Gemeindehalle Unterlauchringen erlebt:. Dirigent Bernd Keller hatte als leidenschaftlicher Anhänger dieser Stilrichtung das Konzert unter das Motto „Funk‘n‘Soul“ gestellt, „durchaus ein Wagnis, da es sich um eine Stilrichtung handelt, die nicht jedermanns Geschmack ist“, sagte der Orchesterchef. Dennoch haben sich die Verantwortlichen des Blasorchesters mit knapp 300 Besuchern über eine nahezu ausverkaufte Halle gefreut.

Zum Auftakt mit dem Stück „Grooving Around“ von Otto M. Schwarz zeigte sich das Orchester präsent und klangstark und führte eindrucksvoll in die Stilrichtung des Konzertabends ein. Stefan Schröder vom Team der Vorsitzenden zeigte sich erfreut über den guten Besuch und begrüßte neben dem Publikum einige Ehrengäste, darunter Bürgermeister Thomas Schäuble. Informativ und souverän führte Mona Sedlack durch das weitere Programm. Sie zeigte sich ebenfalls erfreut, dass dieses Frühjahrskonzert nach mehr als dreijähriger Planung, bedingt durch Corona, endlich stattfinden konnte.

Mit dem Stück „Gartenparty“ von Lorenzo Bocci und „Funk off“ von Marc Desorbay folgten zwei weitere Kompositionen aus der Stilrichtung Funk, bei denen die Schlagzeuger und die zusätzliche Combo dominierten und den charakteristischen Rhythmus eindrucksvoll interpretierten. Mit drei weiteren Stücken wechselte das Programm in die Stilrichtung Soul, wobei die Sängerin Bettina Batt mit dem Lied „A Natural Woman“ erstmals das Publikum verzauberte. Sie begeisterte im zweiten Teil des Konzertabends, der ganz im Zeichen dieser Stilrichtung stand, in mehreren Auftritten mit ihrer kraftvollen und voluminösen Stimme, die hervorragend zu den von Bernd Keller ausgewählten Kompositionen passte. Mit besonders großer Ausdruckskraft begeisterte sie zum Beispiel in dem Lied „Back To Black“, von Amy Winehouse, arrangiert von Cy Payne.

Eindrucksvoll zu erleben war die durchgängig rhythmisch präzise Darbietung der Kompositionen durch die nahezu 50 Akteure auf der Bühne, gespickt mit einer großen Anzahl von Solodarbietungen aus fast allen Registern. „Ich freue mich, dass das Orchester meine Idee zu diesem Konzert mit der besonderen Stilrichtung mitgetragen hat. Ebenso freut es mich, dass so viele Besucher gekommen sind und das Programm positiv aufgenommen haben“, resümiert Dirigent Bernd Keller. Erst nach drei Zugaben und unter wiederholt heftigem Beifall durften die Akteure nach fast drei Stunden die Bühne verlassen, wahrlich ein bemerkenswerter Konzertabend. Über die Ehrungen berichten wir gesondert.