Alexander Hagemann war zuletzt als Gruppenleiter der Privatkunden- und Serviceberatung in der Hauptstelle in Waldshut eingesetzt und bringt seine Erfahrungen nun in die neue Aufgabe ein. Neben der Leitung des Sparkassen-Centers Lauchringen wird Alexander Hagemann auch selbst Kunden betreuen. Er wird seine Kunden ganzheitlich sowohl im Anlage- und Wertpapiergeschäft als auch im Kreditgeschäft beraten.

Alexander Hagemann wohnt in Tiengen und damit im östlichen Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein. Durch seine bisherige Tätigkeit bei der Sparkasse Hochrhein ist er mit der Region und den kommenden Aufgaben bestens vertraut.

„Mit Alexander Hagemann haben wir einen kompetenten und sehr gut ausgebildeten Leiter für unser Sparkassen-Center in Lauchringen gewonnen“, so Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Hochrhein.