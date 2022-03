von Herbert Schnäbele

Die Geschäfte des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises (HuG) bieten ihren Kunden ab dem heutigen Montag unter dem Titel „Einkaufen mit allen Sinnen“ eine besondere Aktionswoche an. „Was ist darunter zu verstehen,“ haben wir die Vorsitzende des HuG, Stephanie Lovisi gefragt.

„Wir wollten in der Vorbereitung des verkaufsoffenen Sonntages eine Veranstaltung bieten, die auf jeden Fall stattfinden kann, egal wie sich die Coronazahlen entwickeln“, erläutert Lovisi.

Vorteile des Einkaufs vor Ort

„So entstand die Idee einer Aktionswoche, bei der wir in Konkurrenz zu dem stark zunehmenden Onlinehandel den Kunden deutlich machen wollen, welche Vorteile der Einkauf vor Ort mit sich bringt“, erklärt die Vorsitzende des HuG weiter.

Lauchringen „Alles um die Ecke“: So lebt es sich im Wohnquartier Riedpark in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

So könne man in den Geschäften die Waren ganz bewusst wahrnehmen, in aller Ruhe anschauen, anfassen, riechen, anprobieren oder auch verkosten, also „einkaufen mit allen Sinnen“.

Handel- und Gewerbekreis Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen e.V. (HuG) wurde im Jahre 1997 durch Dorothea Schreiner, Ernst Jehle, Stefan Asprion und weiteren Vertretern der Geschäftswelt gegründet. Ziel war es, den Mitgliedern einen Vorteil durch besondere Aktivitäten zu ermöglichen und die wirtschaftliche Entwicklung positiv zu beeinflussen. Dem Verein gehören heute über 80 Firmen und Geschäfte an. Vorsitzende seit der Gründung bis 2019 war Dorothea Schreiner. Neue Vorsitzende seit 2019 ist Stephanie Lovisi. Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen organisiert jährlich zwei verkaufsoffene Sonntage mit einem Frühlings- und dem Herbstmarkt (Goldener Oktober), dem Adventsmarkt sowie verschiedene weitere Sonderaktionen. Die besonderen Vergünstigungen der aktuellen Aktionswoche, sowie weitere Informationen über den Handels- und Gewerbekreis gibt es auf der Internetseite des Vereins: www.lauchringen.com

Dabei soll bei den künftigen verkaufsoffenen Sonntagen immer ein einzelner Sinn besonders in den Fokus gerückt werden. Angefangen haben wir jetzt mit dem Sinn „Sehen“, verdeutlicht durch das Auge auf den Einkaufstaschen der Aktionswoche“, erläutert Lovisi weiter.

Vergünstigte Angebote in Grün

Die Sonderangebote der teilnehmenden Geschäfte seien alle in grün gehalten und in grün umrahmten Schaufenstern zusammen mit dem Hinweisschild für die Aktionswoche ausgestellt. Die vergünstigten Angebote, Gewinnspiele und sonstigen Anreize sind außerdem auf der Homepage des HuG näher aufgelistet. So bietet zum Beispiel das Schuhhaus Mutter ein Gewinnspiel an, bei dem an jedem Tag der Aktionswoche ein Gutschein in Höhe von 50 Euro verlost wird.

Die Familie Petra und Peter Weigand aus Dachsberg mit den Kindern Fabian, Jonas, Lars und Timo übt schon mal das Erkennen des richtigen Grüntones an acht verschiedenen Schuhen, mit dem man beim Schuhhaus Mutter wärend der Aktionswoche täglich einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro gewinnen kann. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Teilnehmer müssen in einem besonderen Schaufenster die Grüntöne von acht verschiedenen Schuhen erraten und in eine Teilnehmerkarte eintragen. Wenn sie unsicher sind, können sie die Farbtöne der Schuhe auch in einer kleinen Rallye durch das Schuhgeschäft erkunden.

Lauchringen Wettbewerb für das Lauffenmühle-Areal Das könnte Sie auch interessieren

Die Aktionswoche biete außerdem die Möglichkeit eines entspannten Einkaufens im Laufe der Woche vor dem verkaufsoffenen Sonntag, an dem erfahrungsgemäß ein großer Besucherandrang herrsche.

Verkaufsoffener Sonntag mit Frühlingsmarkt

Am 3. April findet dann der verkaufsoffene Sonntag mit einem Frühlingsmarkt in Unterlauchringen statt. Hier können die Besucher nicht nur weiter die Sonderangebote in den teilnehmenden Geschäften erkunden, sondern auch ein vielfältiges Angebot an rund 30 Verkaufsständen in der Hauptstraße, bei denen auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt, genießen.

Der HuG wird mit finanzieller Unterstützung der Teilnehmer auch selbst einen Bewirtungsstand einrichten, dessen Reinerlös für die Ukrainehilfe an die LOG,Logistikfirma in Stühlingen, gespendet wird, so Lovisi.