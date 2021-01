Lauchringen vor 2 Stunden

Aggressiver 23-Jähriger: Mutmaßlicher Dieb hält vier Polizisten auf Trab

Zwei Polizeistreifen waren erforderlich, um in Unterlauchringen in der Nacht zum Samstag einen mutmaßlichen Dieb dingfest zu machen. Der 23-Jährige steht im Verdacht, gegen 21.30 Uhr Gegenstände vom Recyclinghof in Lauchringen entwendet zu haben.