Lauchringen – Vorweihnachtliche Stimmung gibt es am Freitag von 11 bis 21 Uhr beim Adventsmarkt auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in Unterlauchringen. Die Besucher erwartet eine große Vielfalt an weihnachtlichen Leckereien, Dekoartikel und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Organisatoren des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen, freuen sich, dass wieder viele Firmen aus Lauchringen und externe Anbieter sowie Vereine und Schulklassen den Markt mit ihren Angeboten bereichern. Firmen aus Lauchringen und externe Anbieter sowie Vereine und Schulklassen bereichern den Markt mit ihren Angeboten.

Kulinarisches

Der Förderverein der Grundschule Unterlauchringen verwöhnt die Gäste mit Linzerkuchen, Plätzchen, Hotdogs und Waffeln. Glühwein und Schupfnudeln gibt es beim Handballclub Lauchringen. Grillwürste, Bier und alkoholfreie Getränke bietet das Blasorchester Unterlauchringen an. Beim

SC Lauchringen gibt es Bauernpfanne mit und ohne Wurst und verschiedene Getränke. Das IKII Boutique & Café verwöhnt die Besucher mit Kaffee, Kuchen, herzhaften Snacks aus dem Orient. Flammkuchen gibt es beim Flammkuchenhüsli. Zanderknusperle und Weihnachtsgebäck bei der Chorgemeinschaft Oberlauchringen. Leberle mit Kartoffelbrei und Lasagne bei Nonna’s Küche und KGT Klasse 10c bietet Waffeln und selbstgemachte Weihnachtsbruchschokolade an. Talip Naz verwöhnt die Gäste mit Kuchen, Gebäck , Sucuk und Köfte.

Nützliches und Dekoratives

Monika Gallmann wird mit ihren Holzarbeiten, Tiffany-Glaskunst und diversen Handarbeiten dabei sein. Selbstgestrickte Mützen, Socken, genähte Taschen, Nackenrollen gibt es bei Ellen Hollecker. Pro Juve Caritas bietet eine Tombola, Melanie Koloff ist mit selbstgenähter Kinderkleidung, Gestricktem und Dekoartikel aus Holz dabei. Gewürze, Tees und Zubehör gibt es bei Althoff Salt Spice & Teas. Weihnachtliche Makrameedekoration, Baumschmuck, Windlichter und vieles mehr gibt es auf dem Stand von Sonnige Knoten. Handarbeiten bietet auch Monika Wenzel an unter anderem Socken, gehäkelte Einkaufsnetzte, Wichtel und Weihnachtsgestecke. Gestecke und Adventskränze gibt es bei Lorbeer Naturkränze und der katholischen Frauengemeinschaft. Mit handgesiedeten Seifen, Bio-Datteln und Sesampaste sowie regionaler Honig gibt es beim Stand der IKII. Peter Beil bietet Rumtopf, Honig, Schnäpse und Liköre an. Adventsdeko, Kränze und Amiguritiere findet man auf dem Stand von Wolfgang Noll und die Schäferei Jordan-Stein bietet auf ihrem Stand alles rund ums Schaf an.

Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen hat sich für die kleinen Gäste etwas ganz besonders einfallen lassen: Im Märchenzelt entführt Sigrid Maute in die wunderbare Welt der Märchen. Um 13, 14, 15 und 16 Uhr sollten die Besucher also unbedingt am Marktplatz vorbeischauen und ein wenig bei Frau Maute im Märchenzelt verweilen. Sie schafft es wie keine andere Märchen Leben einzuhauchen, ohne Skript und ohne Buch, in Interaktion mit dem Zuhörer und mit allen Möglichkeiten der Stimme, Mimik und Gestik. Zudem wird auch in diesem Jahr wieder ein Karussell dabei sein.

Mit dem Adventsmarkt verbunden ist die Weihnachtswunsch-Aktion der Gemeinde Lauchringen zugunsten bedürftiger Kinder. Um 17.45 Uhr können dazu Wunschzettel vom Baum gepflückt werden.

Rahmenprogramm