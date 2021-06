von Rolf Sprenger

Hinter jeder starken Gemeinde steht auch eine starke Verwaltung. Dieser leicht abgewandelte Spruch trifft auf Lauchringen zu. Die Gemeinde hat sich zu einem der beliebtesten Wohn- und Arbeitsorte im Landkreis entwickelt. Die rasante Entwicklung begann mit der Dorfkernsanierung in Unterlauchringen und wurde mit der baulichen Zusammenführung der Ortsteile Ober- und Unterlauchringen durch den Riedpark fortgesetzt. Die Überplanung des Lauffenmühle-Areals sowie die Ortskernsanierung Oberlauchringen sind die laufenden Großprojekte.

Neben der Planung muss auch die Finanzierung solcher Projekte absolut solide sein. Franz Tröndle (63) ist als Leiter der Lauchringer Finanzverwaltung dem absolut gerecht geworden. Nach 20 Dienstjahren in der Gemeinde ist er jetzt offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden.

Franz Tröndle stammt aus Waldshut-Tiengen. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Ihla in Kadelburg. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder. Nach seinem Abitur 1978 auf dem Hochrhein-Gymnasium schlug Tröndle die Laufbahn als Finanzbeamter ein. Nach Jahren als Hauptamtsleiter in Albbruck und Weilheim trat er 2002 die Stelle als Leiter der der Finanzverwaltung in Lauchringen an.

Über Tröndles Schreibtisch sind insgesamt 348 Millionen Euro abgewickelt worden, davon alleine 98 Millionen für Investitionen. Neben der Überwachung der Einnahmen und Ausgaben von Steuern und Gebühren, ist der Kämmerer auch verantwortlich für den Haushaltsplan der Gemeinde. 2020 wurden knapp 20 Millionen Euro eingenommen beziehungsweise ausgegeben.

Tröndle zeigte viel Eigeninitiative. So war er verantwortlich für den Aufbau des EDV -Netzwerkes in der Gemeinde. 2008 ging dieses mit 20 Nutzern an den Start, inzwischen sind es 75. Ein Quantensprung war 2012 die Einführung des kommunalen Haushaltsrechts. Lauchringen und Albbruck waren die ersten Gemeinden im Landkreis, die das SAP-gestützte Verwaltungsprogramm einsetzten.

Bürgermeister Thomas Schäuble und der Gemeinderat dankten dem Rechnungsamtsleiter für seine Leistungen: „Du warst ein absoluter Glücksfall für die Gemeinde“, sagte Thomas Schäuble anlässlich der Verleihung der Dankes Urkunde. „Neben Deiner fachlichen Kompetenz werden wir Dich auch aufgrund deiner menschlichen Fähigkeiten immer gerne in Erinnerung behalten“, so der Rathauschef. Franz Tröndle erfreute sich dank seiner ruhigen, bescheidenen und hilfsbereiten Art größter Beliebtheit in seinem Arbeitsumfeld; auch in der Bevölkerung genießt er durch seine Bürgernähe viel Anerkennung.