von SK

Zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos kam es am Dienstag auf der B 34 zwischen Lauchringen und Klettgau-Grießen. Eine 79 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Suzuki in Richtung Lauchringen unterwegs war, überholte nach Polizeiangaben gegen 13.15 Uhr nach dem Kieswerk ein Auto und einen Lastwagen. In Höhe des Lastwagens sei sie mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Der Suzuki wurde noch gegen den Lkw gedrückt und rutschte danach von der Straße in eine angrenzende Wiese.

Am BMW wurde das Vorderrad abgerissen, das in Teilen zerlegt gegen das hinter dem Lastwagen fahrende Auto geschleudert wurde. Die Suzuki-Fahrerin wurde schwer verletzt, die gleichaltrige BMW-Fahrerin leicht. Der Lastwagen und der nachfolgende Wagen, ein VW Polo, waren noch fahrbereit, am Suzuki und am BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war zur technischen Unterstützung im Einsatz. Der Verkehr wurde über den angrenzenden Landwirtschaftsweg umgeleitet.