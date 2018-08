Lauchringen vor 3 Stunden

Zusammen hatten sie mehr als sechs Promille: Polizei zieht betrunkene Autoinsassen aus dem Verkehr

Security-Mitarbeitern fiel in der Nacht zum Montag, kurz vor 1.30 Uhr, in der Badstraße in Lauchringen ein Auto auf, das immer ein Stück vor und wieder zurückfuhr.