von Susann Duygu-D'Souza

Herr Brombacher, wieso sind Sie von Kanada nach Lauchringen gezogen?

Meine Eltern stammen beide aus Deutschland, mein Vater aus Kadelburg und meine Mutter aus Bayern. Ich habe auch einen Cousin hier, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis habe. Er lebt in Kadelburg. Und mein Onkel und meine Tante leben in Tiengen. Meine Frau und ich sind die vergangenen 20 Jahre fast jeden Sommer hierher gekommen. Hier am Hochrhein hat es uns immer sehr gefallen. Dann haben meine Frau und ich beschlossen, etwas Neues zu probieren, ein neues Abenteuer. In den vergangenen Jahren haben wir dann eine Wohnung in Lauchringen gekauft. Die Idee war, dass es eine Ferienwohnung sein sollte. Aber immer wenn wir hier waren, haben wir gedacht: Oh, wir müssen wieder nach Kanada. Und als wir im Kanada waren, haben wir gedacht, wir wollen wieder zurück. Und deshalb sind wir jetzt seit etwa einem Monat hier.

Was ist so schön an Lauchringen?

Die Familie natürlich, aber auch die Landschaft und die Gesellschaft. Es gibt gute Gastronomie. Die Leute in Deutschland gehen öfter aus. Der Unterschied zu Toronto ist, dass die Leute dort in sehr großen Häusern wohnen und dort auch bleiben. Hier wohnen die Leute eher in kleinen Wohnungen oder Häusern, gehen dafür aber viel mehr raus. Das gefällt mir. In Toronto gibt es immer viel zu tun, weshalb die Leute vielleicht auch nicht so oft zusammen kommen. Vielleicht auch, weil Toronto so teuer ist. Ich hatte anfänglich zwar Bedenken, ob es hier ein bisschen langweilig werden könnte, aber es gibt hier jede Woche ein Fest oder wir sind irgendwo eingeladen.

Haben Sie schon Freunde gefunden?

Ja, und ich wurde sogar zu einem Stammtisch eingeladen. Das freut mich sehr. Ich habe auch einen Bekannten in Albbruck und wir versuchen, jetzt eine Band aufzubauen.

In Toronto hatten Sie auch eine Band?

Ja, die gibt es auch noch. Wir heißen Eric and the Soo. Der Name geht zurück auf den Ort, indem ich aufgewachsen bin, in Sault Ste. Marie, einer Stadt in Ontario. Die Abkürzung von Sault Ste. Marie ist The Soo, und deshalb haben wir den Namen gewählt. Ich werde jedes Jahr ein oder zwei Mal zurückgehen und dort Auftritte haben. Jedes Jahr, wenn wir dann in Kanada sind, gehen wir auch ins Tonstudio und nehmen drei oder vier Lieder auf.

Haben Sie schon Auftritte in Deutschland gehabt?

Ja, als Solokünstler. Ich bin beispielsweise im Casablanca in Waldshut und im Purpur in Horheim aufgetreten. Ich habe viele Erfahrung in Live-Musik, etwa 15 Jahre. Man braucht Geduld, um das langsam aufzubauen. Ich erwarte nicht, dass es hier gleich so läuft wie in Toronto.

Waren Sie hauptberuflich Musiker in Kanada?

Die ersten Jahre nicht, da war es eher ein Hobby für mich. Ich habe mir alles Stück für Stück selbst beigebracht. Erst die letzten drei Jahre habe ich es hauptberuflich gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Sie haben aktuell eine neue Single veröffentlicht. Wo kann man sie hören?

Ja, sie heißt Goulais Bay und kann über das Internet gestreamt oder heruntergeladen werden. Wenn ich mich hier eingelebt habe, werde ich das Lied auch präsentieren.

Sie sprechen sehr gut Deutsch, wie sieht das bei Ihrer Frau aus?

Sie hat am Goethe-Institut Deutsch gelernt und ich eigentlich auch. Meine Eltern haben es mir zwar ein bisschen beigebracht, aber meine Grammatik war zum Beispiel nicht gut. Meine Frau spricht mittlerweile sogar besser als ich und hat mir die Sprache beigebracht. Ich freue mich, dass ich es jetzt ganz gut spreche. Deutsch ist eine schöne Sprache. Man kann mit einem Wort bestimmte Dinge sagen, wo es im Englischen mehrer Worte für benötigt. Deutsch ist sehr wissenschaftlich und kommt auf den Punkt. Seitdem wir hier leben, hat meine Frau sogar festgestellt und zu mir gesagt, dass ich eigentlich deutsch bin.

Weshalb?

Ich bin sehr gut organisiert, verlässlich und pünktlich und das ist nicht typisch für Kanada. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie im Wilden Westen. Es läuft zwar alles, vielleicht nicht perfekt und manchmal ist es ein bisschen unorganisiert. Was schön ist, ist, dass man dort machen kann, was man will. Ich habe Musik nicht studiert und trotzdem konnte ich sie machen. Ich glaube, in Deutschland hätte das so nicht funktioniert. In Deutschland ist es ein bisschen strenger. Hier wird man gefragt, wo hast du Musik studiert und wie lange. Aber das Leben hier ist so einfach, alles läuft, es ist verlässlich, auch die Verkehrsmittel. Die Infrastruktur wird in Deutschland immer besser ausgebaut. Alles ist stets im fortschrittlichen Wandel. Das ist in Kanada nicht so. Ich kann mittlerweile sagen, dass ich das Beste aus den zwei Welten mitgenommen habe.

In welche Richtung geht Ihre Musik?

In Folk, Rock und Old Country. In Kanada sagt man Roots Rock, was so viel bedeutet wie die Wurzel von Rock ‘n‘ Roll. Diese Richtung stammt aus Folk, Country und Blues.

Schreiben Sie alle Ihre Texte selbst?

Ja, von meinen letzten beiden Alben habe ich die Texte der Lieder selbst geschrieben und die Musik komponiert. Ich produziere aber auch selbst, wie gerade meinen aktuellen Song.

Worum geht es in Ihren Liedern?

Es ist unterschiedlich, ich schreibe aber gerne über Gefühle, Liebe, aber auch Nostalgie und Menschlichkeit. Ich schreibe und singe von meinem Herzen.