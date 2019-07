von Peter Rosa

Für die Gemeindeverwaltung geht eine Ära zu Ende, für Wolfgang Hackel beginnt gleichzeitig eine neue: Mehr als 40 Jahre stand er in ihrem Dienst. Am 31. Juli tritt er seinen Ruhestand an. Bürgermeister Thomas Schäuble würdigte Hackels Treue zur Gemeinde Lauchringen in einer Verabschiedung während der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wolfgang Hackel (65 Jahre) wurde 1978 vom ehemaligen Bürgermeister Bertold Schmidt als Sachbearbeiter im Hauptamt der Gemeinde eingestellt. Kurz zuvor hatte Hackel in seiner Heimatregion, der Ortenau, ein Fachhochschulstudium zum Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen. In den folgenden vier Jahrzehnten übernahm er die verschiedensten Aufgaben in der Verwaltung. Schon früh leitete er das Hauptamt, wo er unter anderem die Führung der Geschäftsstelle des Gemeinderates, des Personalwesens sowie die Organisation von Wahlen verantwortete.

2010 übernahm er die Leitung des Grundbuchamts und dort auch die Funktion des Gemeinderatsschreibers. Heute ist Hackel Gemeindeamtsrat. Als Standesbeamter hat er unzählige Paare beim Schritt in ihr gemeinsames Leben begleitet. Hackel war Flüchtlingskoordinator, „der sich mit großem, auch ganz persönlichem Einsatz um die Belange der hier in Lauchringen Gestrandeten gekümmert hat“, berichtete Bürgermeister Schäuble.

Wolfgang Hackel habe die Gemeindeverwaltung mitgeprägt, so Schäuble. Er fügte an: „Du wirst und als Mitarbeiter fehlen, aber zuallererst auch als Mensch.“ Der Gemeinderat dankte Hackel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch für dessen ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel als Vorsitzender des Lauchringer Skiclubs. In einer kurzen, emotionalen Ansprache bedankte Wolfgang Hackel sich für die lobenden Worte. Er habe in Lauchringen Höhen und Tiefen erlebt. Dem Ruf zurück in die Heimat hatte er, sein Wort an Bürgermeister Schmidt ehrend, widerstanden. Dank dessen habe er hier seine heutige Ehefrau Marion kennengelernt, die ihm immer den Rücken gestärkt habe. „Du bist mein ganzes Glück“, sagte Hackel, gerichtet an die SPD-Gemeinderätin.