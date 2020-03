von sk

In diesem Jahr war alles anders. Aufgrund des Coronavirus fand der 13. Regiocup in Steinen unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Die 193 Teilnehmer sowie Eltern und Trainer mussten sich am Eingang registrieren und es waren keine Zuschauer zugelassen. Alle 14 Starter des Karatevereins Budosport Lauchringen ließen sich davon nicht ablenken. Sie zeigten glänzende Leistungen und landeten auf dem Siegerpodest.

Die Teilnehmer waren nach Alter und Gürtelgraden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Sie traten Einzeln und als Teams mit jeweils drei Startern gegeneinander an. In der Kategorie Katateam stellt neben der Ausführung der Techniken die Synchronität einen hohen Anspruch an die Wettkämpfer.

Bei den Einzel-Wettkämpfen belegten in ihren Kategorien Laurin Stegmüller, Dominik Urich, Michelle Wist und Lorenz Hoffmann jeweils den ersten Platz. Zweite Ränge erreichten Anna Isabo , Liina Bielinski und Danny Heuchert. Platz 3 belegten Rosalie Gromann, Janis Albiez, Lino Schuh und Viktoria Wist. Bei den Team-Wettkämpfen siegten in Steinen in ihren Alterskategorien Janis Albiez, Danny Heuchert, Lorenz Hoffmann, Nayana Stange, Lorea Dedaj und Sandra Dedaj. Zweite Plätze belegten Rosalie Gromann, Liina Bielinski, Michelle Wist, Viktoria Wist, Michelle Wist und Laurin Stegmüller.