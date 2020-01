von Dietmund Schwarz

Ein Jubiläum feierte das weit über die Gemarkungsgrenzen bekannte Dreikönigspreisjass der Feuerwehr Lauchringen, das nun zum 50. Mal stattfand. Mit mehr als 100 Jass-begeisterten Spielern fanden in diesem Jubiläumsjahr so viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr den Weg ins Feuerwehrgerätehaus; darunter waren mit Josef Herzog und Edwin Ebi auch Teilnehmer des ersten Dreikönigspreisjass. Gewinner des Jubiläums-Jass wurde Dieter Bächle aus Indlekofen.

Unter den Jass-Spielern aus dem gesamten Landkreis sowie angrenzenden Landkreisen und aus der benachbarten Schweiz waren 39 Frauen. Die Altersspanne reichte von 16 bis 89 Jahre. In drei Runden spielten sie um die höchste Punktzahl sowie um die zahlreichen hochwertigen Gewinnprämien.

Teilnehmer der ersten Stunde: Josef Herzog (links) und Edwin Ebi. | Bild: Dietmund Schwarz

Keiner der Teilnehmer verließ zu später Stunde ohne einen Preis das Feuerwehrhaus. Zu gewinnen gab es unter anderem einen Fernseher, einen Fernseh-Sessel, reichhaltig gefüllte Geschenkkörbe sowie zahlreiche Gutscheine. Und selbst für den letzten Platz gab es einen Trostpreis in Form eines halben Zentners Kartoffeln.

Mit der höchsten Summe an Spielpunkten gewann Dieter Bächle aus Indlekofen das Turnier. Den zweiten Platz errang Franz Strittmatter aus Albbruck, dicht gefolgt von Waldemar Käsheimer aus Riedern am Sand.

Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll (rechts) zusammen mit seinem Stellvertreter Mike König, Waldemar Käsheimer (dritter Platz), Franz Strittmatter (zweiter Platz) und Preisjass-Gewinner Dieter Bächle (von links). | Bild: Dietmund Schwarz

Die aktiven Frauen und Männer der Feuerwehr Lauchringen, in deren Hand die Organisation des Preisjasses lag, kümmerten sich neben dem gerechten Spielablauf auch um die umfassende Bewirtung.

Kommandant Bernhard Loll, der sich über den außerordentlich großen Zuspruch am Jubiläumspreisjass, freute, stellte bei der Siegerehrung auch gleich das 51. Preisjass-Turnier an Dreikönig für das Jahr 2021 in Aussicht. Er betonte: „Als vor 50 Jahren die Feuerwehr mit der Idee kam, ein Preisjass an Dreikönig auszurichten, hat keiner damit gerechnet, dass daraus eine Tradition wird, die auch heute noch großen Zuspruch erfährt. Darüber freuen wir uns ungemein und hoffen sehr, dass das Interesse auch in den nächsten 50 Jahren noch so groß ist.“

Jass Jassen ist ein seit dem 19. Jahrhundert im alemannischen Sprachraum verbreitetes sehr populäres Kartenspiel. Sein Ursprung liegt in den Niederlanden. Protestantische Söldner brachten das Spiel im 18. Jahrhundert mit in die Schweiz. Der älteste Beleg für das Jassen im alemannischen Sprachraum stammt aus dem Jahr 1796, als in Schaffhausen zwei Pfarrer zwei Bauern wegen des Jass Spielens um Wein verklagten. Zahlreiche Spielvarianten entstanden. Üblicherweise wird mit vier Spielern und 36 Karten gespielt. Beim Dreikönigs-Preisjass der Feuerwehr Lauchringen gibt es drei Durchgänge mit je zwölf Spielen. In der Schweiz gilt Jassen als Nationalspiel, und auch in Vorarlberg in Österreich ist es absolut das Kartenspiel Nummer eins.