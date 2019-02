von Peter Rosa

Dä Traditionsverein, eine Gruppe aus Lauchringer Jugendfreunden, hat es geschafft: Gemeinsam mit xxx als Schlumpf verkleideten Personen haben sie am Samstag auf dem Schwimmbad-Parkplatz in Lauchringen (Landkreis Waldshut) das weltgrößte Schlumpftreffen auf die Beine gestellt – 2511 Schlümpfe wären nötig gewesen. Damit haben sie die bisherige Bestmarke von 2510 als Schlumpf verkleideten Menschen geknackt und gehen ins Guinnessbuch der Rekorde ein.

Lauchringen So einfach werden Sie zum Weltrekordler – in fünf Schritten zum Schlumpf Das könnte Sie auch interessieren

Das Treffen in Lauchringen war der zweite Weltrekordversuch, bereits 2016 hat Dä Traditionsverein zum weltgrößten Schlumpftreffen eingeladen, damals in die Nachbarstadt Tiengen. Vor drei Jahren scheiterte der Weltrekordversuch, es kamen 2149 Schlümpfe zusammen. Der Weltrekord, der 2009 in einer Diskothek in Swansea/Wales aufgestellt wurde, lag bei 2510.

Lauchringen Lauchringen wird zu Schlumpfhausen: 2511 Schlümpfe werden für den Weltrekord am Hochrhein benötigt Das könnte Sie auch interessieren

Hier sind alle blau: Das Organisationsteam des Schlumpfrekordversuchs bestehend aus (v. l.) Christian Kopp, Marcel Sailer und Sebastian Kaiser sowie Michael Bernatek auf dem Monitor, bei diesem Foto zugeschaltet als Schlumpf von seinem Wohnort in Berlin. | Bild: Peter Rosa

Die Kriterien für die als Schlumpf verkleideten Personen waren streng: Es durfte keine Hautfarbe sichtbar sein, alle Körperteile mussten entweder blau geschminkt oder mit dem Kostüm abgedeckt sein (wie die Hände durch Handschuhe oder das Gesicht durch Schminke). Wer kein gültiges Schlumpfkostüm hatte, durfte nicht auf das Weltrekordversuchs-Gelände. Zugelassen waren die Varianten "Normaler Schlumpf" (weiße Schlumpf-Mütze, blaues Oberteil, weiße Hose), "Papa Schlumpf" (rote Schlumpf-Mütze, weißer Bart, blaues Oberteil, rote Hose) oder Schlumpfine (weiße Schlumpf-Mütze, blondes Haar, blaues Oberteil, weißer Rock).

Lauchringen Diese Kriterien müssen Sie erschlumpfen, wenn Sie am Schlumpftreffen in Lauchringen teilschlumpfen wollen Das könnte Sie auch interessieren

Um 14 Uhr begann die Schlumpfparty auf dem Schwimmbad-Parkplatz in Lauchringen, gezählt wurde um 16 Uhr, das Ergebnis stand um 16.30 Uhr fest.

Mehrere Monate hat Dä Traditionsverein in die Vorbereitung des zweiten Weltrekordversuchs gesteckt, in den vergangenen Tagen war ganz Lauchringen im Schlumpffieber: Bürgermeister, Thomas Schäuble, der heute selbst als Papa Schlumpf verkleidet zum Treffen kam, rief im Vorfeld zur Teilnahme auf, zahlreiche Lauchringer halfen auf ihre Weise bei den Vorbereitungen mit.

Lauchringen Vier Männer wollen aus Lauchringen ein riesiges Schlumpfhausen machen und damit ins Guinnessbuch der Rekorde kommen Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Weltrekordversuch engagiert sich Dä Traditionsverein auch für den guten Zweck: Sämtliche bei den Treffen erzielten Erlöse will die Gruppe an Projekte, Institutionen, Vereine und bedürftige Familien in Lauchringen spenden.