von Rolf Sprenger

Nach einer langen Beratung steht der Haushaltsplan der Gemeinde Lauchringen für das Jahr 2020. In der sechsstündigen Sitzung wurde alles im Detail besprochen. Das Team um Bürgermeister Thomas Schäuble und der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats können zufrieden auf einen solide kalkulierten Finanzplan blicken.

Zwar wird nach den Jahren 2018 (1,2 Millionen Euro Überschuss) und 2019 (508.000 Euro Überschuss) diesmal nicht mit einem Plus gerechnet, dies war aber auch nicht erwartet worden. Der Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage um 270.000 Euro und der erwartete Rückgang der Gewerbesteuer von 2,6 Millionen auf 2,4 Millionen Euro sind in diesem Ausmaß nicht absehbar gewesen.

Trotz allem wird am dynamischen Wachstumskurs, der die Gemeinde Lauchringen in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, festgehalten. „Wenn die Kalkulation aufgeht, werden wir mit einem Minus von 50.200 Euro abschließen“, so erläuterte der Leiter der Finanzverwaltung, Franz Tröndle, „da wir den Haushalt gewohnt vorsichtig kalkulieren, könnte am Ende auch eine schwarze Null stehen.“

Investiert wird sowohl in die Infrastruktur als auch in Zukunftstechnologien. Die Ortskernsanierung Oberlauchringen startet in Kürze mit den ersten Bauarbeiten am Lindenplatz. In der Hebel- und Martin-Luther-Straße sowie im Neubaugebiet Greutwiesen werden Straßen gebaut oder saniert. Ebenfalls werden für die ersten Abbrucharbeiten auf dem Lauffenmühle-Areal Kosten eingeplant. Selbst für das Freibad ist noch genügend Geld übrig, um die Badegäste zur kommenden Saison mit einer neuen und längeren Wasserrutsche zu überraschen.

Weitsicht zeigt die Gemeinde auch beim Thema Klimaveränderung. Die Vermeidung von Schäden durch Stark­regen steht dabei im im Fokus. Erste Maßnahmen dafür sind bereits in die Wege geleitet worden. Nun soll ein Ingenieur-Büro mit der Planung von baulichen Vorsorgemaßnahmen beauftragt werden.

Die Vernetzung und Digitalisierung der Werkrealschule und der Grundschule Unterlauchringen lässt sich die Gemeinde insgesamt 90.000 Euro kosten. Durch die stetig steigenden Schülerzahlen an der Werkrealschule wird über eine Erweiterung der Räume nachgedacht.

Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro sind für die Ortsentwicklung im Altdorf Oberlauchringen eingestellt. Für das Lauffenmühle Areal, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus und ein kommunales Wohngebäude sollen die Planungen erstellt werden.

Das Parkhaus an der Bundesstraße 34 entlastet den Ortskern in Unterlauchringen merklich. Mehr als 100 Dauermietverträge wurde seitens der Gemeinde mit berechtigten Nutzern inzwischen abgeschlossen. Die Einnahmen decken die laufenden Kosten des Betriebes des Parkhauses, war im Gemeinderat zu erfahren. Die Steuersätze für die Grundsteuer A, B oder auch die Gewerbesteuer bleiben weiterhin unverändert. Die letzte Erhöhung gab es im Jahr 2005.

Zum Abschluss der Sitzung gab es noch eine frohe Botschaft für alle aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen. In Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, werden sie ab der kommenden Saison das Freibad in der Gemeinde kostenlos besuchen dürfen.