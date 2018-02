Lauchringen Was den Reiz am Winter-Camping ausmacht

Was den Reiz am Winter-Camping ausmacht

Der Wohnmobilstellplatz an der Wutach in Lauchringen ist auch im Winter gut frequentiert. Die Camper erzählen, wie es sich bei Frost im Zuhause auf Rädern lebt.

Mit bis zu zweistelligen Minustemperaturen hat der Winter gerade ganz Südbaden in seinem eisigen Griff. So manchem Wohnmobilisten scheint dieser Umstand aber gar nichts auszumachen. Gleich drei der rollenden Heime stehen zurzeit auf dem Lauchringer Wohnmobilstellplatz an der Wutach. Aber wie lebt es sich eigentlich in so einem dünnwandigen Gefährt, wenn der Frost zuschlägt?

„Das macht uns gar nichts aus“, sagt Leo Lehner und lacht. Der 69-jährige Rentner aus dem schweizerischen Oberglatt sitzt am ausgeklappten Wohnzimmertisch, als der Autor an die Kunststofftür klopft. Da es draußen so kalt ist, wird dieser prompt hineingebeten. Im Inneren herrscht Wohlfühlatmosphäre. Sofort fällt die Stille und die warme Gemütlichkeit auf, während der Autor sich auf der Ecke einer gepolsterten Bank sitzend im Inneren umschaut.

Fahrer- und Beifahrersitz sind nach hinten gedreht, über der Windschutzscheibe sind kleine Porträts von Verwandten. Es riecht leicht nach Toastbrot und Kaffee. Lehner arbeite am Notebook im Internet, sagt er, die Gattin ist mit Pudel Sophus an der Wutach unterwegs. Seit einer Woche sind sie hier, in wenigen Tagen geht es weiter über Bayreuth bis an die Nordsee. „Wir sind fast das ganze Jahr unterwegs“, sagt der Reisende. Lauchringen sei einer ihrer Lieblingsstellplätze – günstig und nahe zur Schweiz, wo sie vor der Weiterfahrt noch einiges zu erledigen haben.

Gegen die bittere, nur wenige Zentimeter entfernte Kälte ist das mobile Heim mit einer Gasheizung ausgestattet, die Warmwasser durch die Wände pumpt. Aber man merke sofort, wenn die Sonne aufs Dach scheint, dann sei die Heizung fast überflüssig, sagt Lehner. Mit Dusche, Schlafraum, Kochnische und sogar einem Ergotrainer ist das Achteinhalbmeter-Gefährt mit allem ausgestattet, was für die Zeit auf Achse notwendig ist, „und das beste: All das ist nur wenige Schritte entfernt“, sagt Lehner. Für kleinere Touren am Standort fährt auf dem Anhänger sogar ein Smart mit.

Aber nicht alle Winter-Wohnmobilisten sind so gut ausgerüstet wie die Lehners – auf dem Stellplatz stehen noch verschiedene Modelle unterschiedlicher Größen und Ausstattungsvarianten. Manche der Camper sind gerade nicht zu Hause, andere haben an der Wutach die Nacht verbracht und bereiten sich gerade auf die Weiterfahrt vor. Sie alle scheint aber neben dem Fernweh auch eine offene Einstellung gegenüber den Wetterbedingungen zu verbinden – denn, ob mit Standheizung oder ohne, „man braucht halt die richtige Kleidung und Ausrüstung“, sagt Leo Lehner. Und überhaupt: Wenn das Wetter mal gar nicht passt, bleibt man halt einfach zu Hause.

Der Wohnmobilstellplatz

Der Wohnmobilstellplatz an der Wutach wurde 2009 eingerichtet und hat 19 Stellplätze. In den vergangenen zwei Jahren wurde er mit Strom- und frostfreiem Wasseranschluss auch für den Winter fit gemacht. Beides kann von Reisenden selbst an einer Säule mit Münzeinwurf freigeschaltet werden. Das WLAN ist kostenlos und auch für die Müll- und Abwasserentsorgung ist gesorgt. Der Preis pro Nacht beträgt 8 Euro, Frischwasser kostet 10 Cent pro acht Liter und Strom 50 Cent pro Kilowattstunde.