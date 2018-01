vor 1 Stunde Werner Huff Exklusiv Lauchringen Vor 25 Jahren: Explosionsgefahr nach Tankstellen-Panne

Zu einer explosiven Situation kam es im Januar vor 25 Jahren in Unterlauchringen. Nach einer Panne an einer Tankstelle waren bis zu 300 Liter Superbenzin in die Kanalisation gelaufen und hatten hoch entzündliche Dämpfe freigesetzt.