von Melanie Mickley

Es wird bunt und lecker: Am Freitag, 12. Juli, findet von 17 Uhr bis 1 Uhr die Nacht der Kulturen entlang der Hauptstraße in Lauchringen statt. Das interkulturelle Straßenfest wird organisiert vom Handels- und Gewerbekreis in Zusammenarbeit mit Lauchringer Bürgern, die aus dem Ausland stammen.

An 22 Ständen und auf drei Bühnen präsentieren sie die Kultur und Kulinarik ihrer Heimat. Was die einzelnen Ländervertreter an der Festmeile alles zu bieten haben, stellen wir in einer vierteiligen Serie vor. Lidija Tomic unterstützt die heute vorgestellte Gruppe als Länderpatin vom Handels- und Gewerbekreis Lauchringen.

Deutschland (Region Baden): Es heißt, die badische Küche sei leichter und französischer als in anderen Regionen Deutschlands, was sicher auch an der Nähe zum Elsass liegt. Am Badener Stand werden Rahmfladen mit Speck, Zwiebeln und Crème fraîche von Anja Schröder, Stefan Lafer und Vito Palladino serviert, dazu schmecken passende Weine und Bier aus der Region. Die Schwarzwälder Kirschtorte genießt man hier als Dessert aus dem Glas.