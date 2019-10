von Herbert Schnäbele

Eine bemerkenswerte Karriere als Marathonläufer hat der Lauchringer Stefan von Roth aufzuweisen. In Waldshut-Tiengen geboren und in Lauchringen aufgewachsen, hat er im zarten Alter von 15 Jahren beim damaligen Lauchringer Lauftreff, einem Zusammenschluss einiger Hobbyläufer, teilgenommen. Seine beiden Tanten Helga und Ruth hatten ihn dazu animiert. Wenige Jahre später hat ihn dann die Leidenschaft zum Laufen erst so richtig gepackt. Gleichzeitig ging die berufliche Ausbildung des Sportlers in die gleiche Richtung.

Marathonläufer Stefan von Roth an seinem Arbeitsplatz bei Sky Deutschland, Mediengesellschaft und Pay-TV Sender. Bild: privat

Sport- und Fitnesskaufmann

Stefan von Roth hat nach dem Besuch des Klettgau-Gymnasiums Tien­gen in Stuttgart an der Hochschule Macromedia ein Duales Studium zum Sport- und Fitnesskaufmann absolviert. Danach zog es ihn im Jahre 2008 nach München, wo er seither in verschiedenen Unternehmen als Marketingmanager immer mit einem besonderen Bezug zum Sport tätig ist. „Die Abwechslung zum beruflichen Alltag ist ein wichtiger Aspekt des Sports. Wenn man den ganzen Tag kaum körperliche Bewegung hat, braucht es nach Feierabend einen entsprechenden Ausgleich“, so die Auffassung von Stefan von Roth.

Sportliche Erfolge motivieren

Ihn reizt es aber auch besonders, die körperlichen und mentalen Grenzen auszuloten, erläutert der Marathonläufer. Sport sei nämlich auch immer beides – eine körperliche und eine mentale Angelegenheit. Erfolge im Sport würden ihn daher auch immer im Berufs- und Privatleben besonders motivieren. Stefan von Roth sei anfangs immer nur für sich selbst gelaufen, später wollte er aber doch auch einmal den sportlichen Wettkampf erleben. So sei er zunächst zum Halbmarathon gekommen, seit 2004 nahm er in verschiedenen Städten, hauptsächlich in Süddeutschland, an den Läufen teil.

Stefan von Roth nach dem Chicago-Marathon mit der Teilnehmermedaille.Bild: marathonfoto.com

Premiere auf Mallorca

Seinen ersten Marathon absolvierte er 2014 in Palma de Mallorca. Die Teilnahme war damals ein Abschiedsgeschenk seiner Kollegen beim Wechsel der Arbeitsstelle. Das war gleichzeitig der Durchbruch zu Teilnahmen an Marathon-Läufen, inzwischen auf der ganzen Welt. Bis heute hat Stefan von Roth an sieben Marathons teilgenommen, davon je einmal in Helsinki, Reykjavik, München, 2017 in Berlin und im vergangenen Jahr in New York.

New York Marathon als Höhepunkt

„Der Marathon in New York war bisher mein absolutes Highlight“, berichtet der Ausnahmesportler. „Dort herrscht auf den Straßen eine unvergleichliche Stimmung und man wird über die komplette Distanz von 42,195 Kilometern auf jedem einzelnen Meter lautstark angefeuert“, erinnert sich der Läufer.

London, Tokio und Boston auf der Liste

Seinen bisher größten Erfolg feierte Stefan von Roth dieses Jahr am 13. Oktober beim World Marathon Major in Chicago, den er mit seiner persönlichen Bestzeit von 3,32:17 Stunden absolviert hat. Dieser Lauf gehört zu der sechsteiligen weltweiten Serie „World Marathon Majors“, von der er bereits drei Marathons absolviert hat. Sein weiteres Ziel ist es, die Serie mit den restlichen Läufen in London, Tokio und Boston zu komplettieren. Dabei will er sich natürlich auch weiter verbessern, denn sein Motto lautet nach einem Zitat des Unternehmers Philip Rosenthal: „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“

Als Läufer ein Autodidakt

Stefan von Roth kam 1984 in Waldshut-Tiengen zur Welt. Schon früh zog es ihn zum Lauchringer Lauftreff, wo er seine Liebe zum Laufsport entdeckte. Mit seinem Studium zum Sport- und Fitnesskaufmann hat er auch Kenntnisse in der allgemeinen Trainingslehre und in den Ernährungswissenschaften erworben, sodass er sich seine Trainingspläne selber erstellen konnte. Er ist in keinem Sportverein organisiert, sondern schöpft viel Wissen aus der Lauf-Community der großen Marathonveranstaltungen.