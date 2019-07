Lauchringen – Die Lovisi Versicherungsmakler GmbH aus Lauchringen ist vom bisherigen Standort in der Mozartstraße in den Riedpark umgezogen. Am Bertold-Schmidt-Platz 11 präsentiert sich das moderne Unternehmen in schicken, lichtdurchfluteten und großzügigen Räumlichkeiten. Einladend, offen und transparent spiegelt der neue Firmensitz auch die Unternehmensphilosophie von Inhaberin Stephanie Lovisi und ihrem Team wider.

„Wir wollen, dass unsere Kunden sich hier ebenso wohl fühlen, wie wir“, freut sich Stephanie Lovisi. Als unabhängige Versicherungsmaklerin arbeitet sie sehr erfolgreich mit Firmen wie Privatkunden aus der ganzen Region zusammen.

Rund 2800 Klienten betreut sie, gemeinsam mit ihrem Serviceteam, in allen Versicherungsfragen. Die Kunden schätzen neben der ganzheitlichen und individuellen Beratung auch die Transparenz und die reibungslose Abwicklung in Schadensfällen. Aus Erfahrung entsteht Vertrauen: „Seit mehr als 15 Jahren arbeite ich in der Versicherungsbranche, seit fast zehn Jahren als unabhängige Maklerin“, erzählt Stephanie Lovisi. Kompetent, ehrlich und erfolgreich hat sie nach Übernahme der Versicherungsagentur von ihrer Tante im Jahre 2010 das Geschäft weiter ausgebaut. „Bei uns stehen alleine die Interessen des Kunden im Mittelpunkt. Wir wählen Versicherer nicht bevorzugt, sondern ausschließlich nach den Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden aus. Dabei können wir aus einem Pool von mehr als 50 Versicherungsgesellschaften schöpfen“. Für die Kunden entfällt damit die mühsame Aufgabe, seitenweise Versicherungspolicen zu lesen und die Leistungen zu vergleichen. Wer sich mit seinen bestehenden Versicherungsverträgen gut abgesichert fühlt, hat dennoch die Möglichkeit, sich bei Stephanie Lovisi betreuen zu lassen oder nach Wunsch nur einzelne Verträge zu optimieren. „Wir analysieren und beraten und finden zusammen eine Lösung, ganz wie es zur aktuellen Situation des Kunden passt.“

Frauenpower: Stephanie Lovisi wird von einem engagierten und kompetenten Serviceteam aus sechs Mitarbeiterinnen unterstützt. „Wir sind eine tolle Truppe, haben Spaß an unserer Arbeit und ziehen an einem Strang. Ohne meine Mitarbeiterinnen ginge es überhaupt nicht", lobt die Unternehmerin und ergänzt, „ Wir sind fast schon eine Familie."

Und wie in einer Familie bezieht Stephanie Lovisi ihre Mitarbeiterinnen in alle wichtigen Entscheidungen mit ein. „Mein Team formt das Unternehmen mit und ist in alle wichtigen Prozesse eingebunden. Mir ist das wichtig, auch im Hinblick darauf, dass jede von uns schnell und umfassend in alle Vorgänge Einblick hat und Kundenfragen sofort beantworten kann.“ Eine große Unterstützung ist auch Nele Schmidt, die im Unternehmen ein Duales-Studium absolviert hat und jetzt vornehmlich die Privatkunden betreut.

Viele Firmenkunden: Seit Übernahme des Unternehmens im Jahr 2011 ist der Kundenstamm von 1000 auf 2800 Kunden gestiegen. Viele Firmen und Freiberufler lassen sich ganzheitlich von Stephanie Lovisi beraten und sparen sich damit eine Versicherungsabteilung im Betrieb. Hohe Kundenzufriedenheit ist Stephanie Lovisi wichtig – und der Erfolg gibt ihr Recht. „Die meisten Neukunden kommen auf Weiterempfehlen – das freut und ehrt mich sehr“, gesteht die dreifache Mutter, die vor ihrem Einstieg in die Versicherungsbranche als Bankerin gearbeitet hat.

Um den Kunden maximalen Service zu bieten, ist die Lovisi Versicherungsmakler GmbH auch Mitglied der Vema- Versicherungs-Makler-Genossenschaft. Durch das gemeinsame Einkaufen der mehr als 3000 Versicherungsmaklerbetriebe bieten sich häufig Sonderkonditionen an, die sich vom Markt abheben.“ Im Zeitalter der Digitalisierung wird für Stephanie Lovisi ein weiterer wichtiger Schritt die Einführung der Kunden-App sein, „damit kann der Kunde stets noch besser den Überblick behalten und ganz einfach in direkten Kontakt mit uns treten, immer und überall.“

Zur Firma

Lovisi Versicherungsmakler GmbH, Bertold-Schmidt-Platz 11, 79787 Lauchringen, Telefon: 07741/68¦73¦73 , E-Mail (info@lovisi.de). Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18. Freitagsnachmittags und samstags nach Vereinbarung.



Weitere Infos im Internet:

http://www.lovisi.de