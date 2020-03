von sk

Zwischen 2 Uhr und 9:30 Uhr hatten Unbekannte ein Küchenfenster aufgehebelt und waren so in das Lokal gelangt. Dort wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Der oder die Täter entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag, sowie einen Fleischwolf und einen Gemüse-Zerkleinerer. Die Küchengeräte haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Wem in der Nacht zum Montag im Bereich rund um Sportplatz/Schwimmbad Verdächtiges aufgefallen ist, sollte sich bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741/83 160, melden.