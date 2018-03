Lauchringen Turnverein Lauchringen mit vielfältigem Engagement für das Gemeindeleben

Mehr als 1000 Mitglieder hat der Turnverein Lauchringen, der mit einem breiten Sportangebot und vielfältigem Einsatz in der Gemeinde aktiv ist. Die Hauptversammlung dokumentierte das Engagement im vergangenen Jahr.

Umfangreiche Tätigkeitsberichte, Teilvorstandswahlen und zahlreiche Ehrungen kennzeichneten die 93. Hauptversammlung des Turnvereins Lauchringen im Gasthaus Adler in Oberlauchringen. Vorsitzende Brigitte Weber konnte angesichts der momentanen Krankheitswelle eine "überschaubare" Anzahl Vereinsmitglieder, so die Vorsitzende, einige Ehrenmitglieder und als Ehrengäste die Vertreterin des Markgräfler Hochrheinturngaus, Sabine Geiger, sowie Bürgermeister Thomas Schäuble willkommen heißen.

In ihrem Geschäftsbericht listete sie eine große Anzahl von Anlässen, Aktionen und Veranstaltungen auf, wie zum Beispiel die Vereinsmeisterschaften, die Mitwirkung beim Lauchringer Triathlon, bei der Dorfputzete, bei der Nacht der Kulturen oder dem Adventsmarkt. Zusammen mit vereinsinternen Anlässen ergab sich ein Bild zahlreicher Aktivitäten für das zurückliegende Vereinsjahr. Für herausragendes Engagement wurden verschiedene Vereinsmitglieder mit Geschenken bedacht. Besonders gewürdigt wurde die Arbeit des ausscheidenden Kassierers Jürgen Hannemann, seiner Ehefrau Ulla Hannemann als ehemalige Geschäftsstellenleiterin und Ingrid Nowak als bisherige Beisitzerin. Im Zuge der durch Bürgermeister Thomas Schäuble geleiteten Teilvorstandswahlen wurden als Kassierer Markus Albiez und als Beisitzer Sebastian von Schnurbein und Nicolas Henss, zugleich Jugendvertreter, neu in das Vorstandsteam gewählt. Detlef Lehmann wurde in Abwesenheit als stellvertretender Vorsitzender in seinem Amt bestätigt.

Vor den Wahlen berichteten die Abteilungsleiter Heiko Starke (Badminton), Feri Golshani (Basketball), Ernst Aerni (Schneesportabteilung) Achim Nothdurft (Turnen, für den erkranken Abteilungsleiter Detlef Lehman) und Roland Hess (Volleyball) über die Aktivitäten und sportlichen Ereignisse in ihren Abteilungen. Dem Kassier Jürgen Hannemann wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Buchführung bestätigt.

Bürgermeister Thomas Schäuble lobte das Engagement des Vereines, der sich bei allen größeren kommunalen Anlässen und Veranstaltungen mit großer Tatkraft einbringe und so unverzichtbarer Teil der Gesellschaft sei. Nach zahlreichen Ehrungen für die Ablegung des Sportabzeichens und langjährige Mitgliedschaften (wir berichten noch) ging die Versammlung mit einem Ausblick der Vorsitzenden auf das neue Vereinsjahr zu Ende.

1925 gegründet

Der TV Lauchringen wurde im Jahre 1925 gegründet. Er ist mit derzeit 1044 Mitgliedern der größte Verein in Lauchringen. 64 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, davon die Hälfte lizenziert, engagieren sich in sechs Abteilungen und weiteren Untergruppierungen. Sie haben 2017 insgesamt 2737 Übungsleiterstunden geleistet. Vorsitzende des Vereins ist seit 2006 Brigitte Weber, Telefon 07741/671249. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.tv-lauchringen.de).