Lauchringen Trauer um Peter Haselwander herrscht nicht nur in Lauchringen

Der Lauchringer Architekt Peter Haselwander ist völlig unerwartet auf einer Karibik-Kreuzfahrt gestorben. Eine große Trauergemeinde nahm jetzt von ihm Abschied.

Diese Nachricht löste Bestürzung aus: Peter Haselwander ist tot. Der 59-jährige Architekt aus Lauchringen wurde unerwartet aus dem Leben gerissen. Er starb auf hoher See während einer Karibik-Kreuzfahrt. Sein Tod erschütterte vor allem seine mitreisende Ehefrau Corinna sowie zwei Töchter aus erster Ehe. Aber auch viele Freunde, Nachbarn und Geschäftspartner waren tief betroffen über sein unerwartetes Ableben. Groß war daher die Anteilnahme bei der Abdankungsfeier in der Lauchringer Einsegnungshalle. In mehreren Nachrufen kam die große Wertschätzung für den Verstorbenen zum Ausdruck.

Schuldekan Markus Schmitt aus Waldshut nahm die kirchliche Einsegnung vor, erinnerte an ein bejahendes Leben, das jäh zu Ende ging. Schmitt sprach von einem intensiven Leben in Beruf und Freizeit, fand tröstende Worte für die Hinterbliebenen. „Alles, was er hatte, war hart erarbeitet mit Leidenschaft und hohen Ansprüchen, geschäftlich und privat.“ Dies sagte Theo Tröndle, Freund und Wegbegleiter vieler Freizeitaktivitäten wie Motorradtouren in ferne Länder. Er brachte viele gemeinsame Erlebnisse in Erinnerung. „Sein Leben war auf Zukunft ausgerichtet“, sagte Tröndle, der mit Haselwander noch große Reisen geplant hatte, was ihm nun wie ein Albtraum vorkomme.

Die Stadtmusik Waldshut, der Haselwander seit dem 13. Lebensjahr angehörte, eröffnete die Trauerfeier für ihr Ehrenmitglied mit dem Stück „You raise me up“. Peter Kaiser bezeichnete Haselwander als Musikkameraden, der sich stets mit großem Engagement dort einbrachte, wo man ihn brauchte. Er erinnerte an den Kornhaus-Umbau, zu dem der Verstorbene für die Stadtmusik viel beigetragen habe. Mit dem „Kameradenlied“ nahmen die Musiker Abschied. Ergreifend war auch die musikalische Einlage, die Antonia Bott (Piano) mit ihrem Neffen Moritz Bott (Gesang) aus Stuttgart mit dem Lied „Halleluja“ von Leonhard Cohen gab.

Peter Haselwander stammte aus Waldshut, wo er die Schulzeit und seine Lehrzeit im Tief- und Straßenbau absolvierte. Von 1979 bis 1985 absolvierte er sein Architekturstudium an der Fachhochschule Konstanz. Bei der Stadt Waldshut-Tiengen war er von 1985 bis 1990 als Architekt im Bauamt tätig und betreute die öffentlichen Gebäude. Geschätzt wurde seine fachliche Kompetenz als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator sowie als Architekt und freier Bau- und Bodensachverständiger. Seit 1990 führte er in Waldshut ein Architekturbüro, das er später nach Lauchringen verlegte, wo er am Ibrunnen ein Eigenheim bezog. Der Verstorbene hatte zwei große Hobbys: Fernreisen und Motorradfahren. Viele Länder besuchte er in den vergangenen Jahren zusammen mit Ehefrau Corinna und Theo Tröndle auf dem Zweirad.