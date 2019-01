von Herbert Schnäbele

Viel Prominenz und nahezu 150 geladene Gäste hatten sich am Montagabend zum Neujahrsempfang des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen in der Lounge des Möbelhauses Dick eingefunden. Die Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises, Dorothea Schreiner, bedankte sich in ihrer Begrüßung zunächst sehr herzlich beim Ehepaar Michaela und Günter Dick, das sie als die Visionäre Lauchringes bezeichnete, für die erneute Ausrichtung des Empfanges.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu Gast

Sie freute sich, so viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft, sowie von Vereinen, Initiativen und Verbänden begrüßen zu dürfen und hieß den IHK-Präsidenten der IHK Hochrhein-Bodensee, Thomas Conrady als Gastredner besonders herzlich willkommen.

Nahezu 150 geladene Gäste hatten sich zum Neujahrsempfang des Handels- und Gewerbekreises in der Lounge des Möbelhauses Dick eingefunden.

Als weitere Ehrengäste begrüßte sie die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner sowie Bürgermeister Thomas Schäuble aus Lauchringen.

Dorothea Schreiner betonte, dass es wichtig sei, sich zu Beginn des neuen Jahres auszutauschen, um sich neu zu orientieren, und die anstehenden Aufgaben im Zusammenwirken mit der Kommunalverwaltung zum Wohle der Gemeinde erfolgreich zu bewältigen.

Bürgermeister Thomas Schäuble griff nach seiner Begrüßung ein Zitat von Thomas Conrady aus dem Konstanzer Neujahrsempfang auf, wonach das Gemeinwesen nur funktioniere, wenn Dinge, die für einen allein zu groß, zu komplex oder zu heterogen seien, zusammen angegangen würden, um sie gemeinsam zu bewältigen. Auch er sei bemüht, diese Aussage in der gemeindlichen Politik zu praktizieren, was manchmal mit größeren oder auch mit weniger Erfolg gelinge.

Er gab einen Überblick auf die außerordentliche Bautätigkeit in der Gemeinde, vor allem im Gewann Riedpark, sowie auf die Planungen zum Ortskernsanierungskonzept Oberlauchringen. Außerdem gab er eine neue Partnerschaft mit der Firma Signify, Tochterunternehmen von Philipps, Hamburg zu dem Thema „Lauchringen lebt LED“ bekannt.

Solidarität als Schlüssel

Unter dem Titel „Gemeinschaft und Solidarität“ beleuchtete IHK-Präsident Thomas Conrady in einem sehr bemerkenswerten Vortrag kritisch die globalen und regionalen Entwicklungen im politischen, vor allem aber wirtschaftlichen Bereich und zeichnete deutlich die Spannungsfelder in der Welt, in Europa und in der Region auf. Er ging dabei insbesondere auf den Handelsstreit mit den USA, den Brexit, den Klimawandel, neue Technologien sowie den verminderten Wirtschaftsaufschwung ein.

Er stellte heraus, dass die Probleme nur in großer Solidarität zu lösen sind: „Nicht jeder gegen jeden, sondern nur gemeinsam gewinnt, das muss unser Erfolgsrezept sein“, rief er den Teilnehmern zum Abschluss seiner Rede in Erinnerung. Mit einer kurzen Replik und einem Blick auf die besondere Rolle der Gewerbevereine bedankte sich Dorothea Schreiner beim Gastredner und überreichte ein Geschenk.