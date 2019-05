von Manfred Dinort

Auf ein erfolgreiches Jahr konnte der HC Lauchringen zurückblicken, der in der Cafeteria der Sporthalle seine Hauptversammlung abhielt. Der Handballclub hat gegenwärtig 344 Mitglieder, darunter 200 Jugendliche. „Eine stolze Zahl“, sagte der Vorsitzende Sascha Steinert bei der Begrüßung.

Hallenkapazitäten ein Problem

„Zweihundert Jugendliche zu betreuen, ist eine große Aufgabe“, stellte Gemeinderat Rainer Höhl fest, der als Vertreter der Gemeinde gekommen war. Ein zunehmendes Problem für den HC sind die knapp gewordenen Hallenkapazitäten.

„Es wird immer schwieriger, passende Trainingszeiten anzubieten“, erklärte Sascha Steinert. Da habe auch der Versuch, sich mit den anderen Vereinen abzustimmen, keinen Erfolg gebracht. Rainer Höhl (Freie Wähler) sagte zu, sich um dieses Thema zu kümmern und sich auch für die Sanierung des Kraftraumes einzusetzen.

Ein Problem sei auch der Mangel an Schiedsrichtern, so Steinert. Mit Sabrina Brodscholl und Götz Hennemann verfüge der Club zwar über zwei Schiedsrichter, die in der letzten Saison insgesamt 54 Spiele leiteten, aber der Verband fordere mehr.

Jugend- und Datenschutz

Unter der Regie von Jugendleiter Maximilian Hämmerle wurde der aktuelle Kinder- und Jugendschutz umgesetzt, um den Nachwuchs vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. Umgesetzt werden musste auch die neue Datenschutzverordnung. Tobias Albrecht kümmerte sich um den Beitritt zur gemeinschaftlichen Vereinsverwaltung, die künftig die Beitragseinzüge, die Mitgliederpflege und die Aktualisierung der Homepage übernimmt.

Sportliche Aktivitäten

Zu den Höhepunkten bei den sportlichen Aktivitäten zählte die Teilnahme der E-Jugend am Talentiadefinale, der D-Jugend an den südbadischen Meisterschaften und die Teilnahme am AOK-Startraining. In eigener Regie wurden 19 Heimspieltage mit 85 Spielen und das Bezirksturnier der E-Jugend mit 14 Spielen abgewickelt. Gabi Almassy absolvierte erfolgreich die C-Lizenz als Trainerin.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es eine Änderung: Michaela Arend löste Kassenwart Jochen Henselmann ab. Das Fazit des Vorsitzenden: „Das Engagement in der Jugendarbeit zahlt sich aus“. Für eine positive sportliche Entwicklung sorge auch das Training in Leistungsgruppen. Andrerseits könne der Verein kein „Rundum-Sorglospaket“ liefern, auch die Eltern seien gefordert.